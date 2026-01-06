Pampita y un look que arrasó en redes

Mirá el look de Pampita que todos quieren copiar este 2026. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Durante los primeros días de enero de 2026, Pampita compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que la mostraron con un look tejido en rojo y blanco que evidenció las tendencias del verano esteño.

El estilismo se apoyó en una combinación cromática tan clásica como poderosa, con un rojo que se destacó sobre la piel bronceada, mientras que el blanco equilibró la propuesta. Pampita eligió una paleta que nunca pasa por desapercibida y la reinterpretó desde un lugar cómodo y fresco.

La prenda central fue un top asimétrico y tejido en rojo con detalles blancos, que le realzó la figura y le dio dinamismo al movimiento del cuerpo. El conjunto se completó con un pantalón de pata ancha en el mismo género, logrando una estética armónica y visualmente potente.

El look tuvo algo del estilo country chic, una tendencia que lleva referencias campestres como texturas naturales y siluetas relajadas. De esa manera, se logró un outfit ideal tanto para el día como para encuentros casuales de verano. En cuanto a los accesorios, la conductora llevó el cabello lacio y suelto, y lució un sombrero tipo cowboy en natural junto a sus infaltables lentes de sol redondos.