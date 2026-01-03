El vestido crochet de Pampita que anticipó lo que se viene este verano

Pampita lució el look playero más chic del verano 2026. No te pierdas todos los detalles en la nota.

En los primeros días del verano 2026, desde Punta del Este, Pampita apostó por una propuesta bien playera, pero cargada de glamour. Las imágenes compartidas en Instagram la mostraron radiante sobre la arena, con un look total black que contó con una prenda que es una de las grandes protagonistas de la temporada.

El look se construyó a partir de un vestido tejido al crochet, en color negro, que dejaba ver por debajo un traje de baño de dos piezas en el mismo tono. La pieza contó con una abertura frontal que dejó al descubierto el abdomen y sumó un escote pronunciado en la espalda, acompañado por un lazo tipo moño que permitió ajustar el diseño.

La textura del tejido, sumada a la silueta y al color, logró un equilibrio perfecto entre lo sexy y lo elegante. Pampita demostró que el crochet no se queda limitado a lo artesanal o informal, sino que también se puede ver con clase.

El detalle distintivo llegó de la mano de los accesorios; la conductora lució un sombrero cowboy negro, lentes de sol y sandalias en la misma paleta.