Veinte looks de Arcana Experience en Punta del Este que dieron de qué hablar

Arcana Experience , uno de los festivales más importantes del cono sur, vivió su primera edición del 2026 en Punta del Este , marcando el pulso de la temporada con una propuesta que combinó música, moda, arte y una energía difícil de replicar.

La edición se desplegó en una experiencia que fluyó desde las 17 horas hasta la medianoche, acompañando la caída del sol. El Museo Fundación Pablo Atchugarry, ubicado en la Ruta 104 KM 4,5, en Manantiales, funcionó una vez más como el escenario perfecto para esta comunión entre la naturaleza y la expresión artística. El entorno le dio un marco visual impactante que elevó cada detalle del encuentro.

En ese contexto, el público respondió con looks pensados y cargados de intención, entendiendo que Arcana no es solo un festival, sino también un espacio para expresarse, más allá de los patrones de moda. En esta edición, elegimos nuestros 20 looks favoritos y te los mostramos como un reflejo del espíritu Arcana 2026 .

En esta primera foto de looks , ella reivindicó el espíritu festivo de los 90 con un conjunto de dos piezas de algodón con una estampa botánica en blanco y azul celeste. El top halter, con su escote profundo, y la falda larga, crearon una silueta elongada y pulcra. No obstante, el golpe de genialidad llegó con los borcegos negros de suela gruesa, dándole una dosis de actitud downtown al look veraniego. Un pequeño bolso al hombro fue el toque final, discreto y funcional. A su lado, él demostró que lo cool reside en la sencillez, y lució una camisa negra oversize de aire minimal y unos pantalones off-white de corte suelto, lo que construyó un outfit relajado pero con una arquitectura impecable. Sus lentes de sol rectangulares sellaron una actitud despreocupada, perfecta para perderse en el ritmo de la música.

La primera del dúo jugó magistralmente con los códigos de la sastrería. Un blazer azul marino que cobró vida nueva sobre una camisa a rayas marinera, desabrochada con ese desenfado chic. La sorpresa fueron los shorts blancos de tiro alto y, sobre todo, las botas altas de cuero marrón que añadieron un toque western inesperado, pero fascinante. Su compañera, en cambio, optó por la sensualidad poderosa y llevó un bandeau negro que funcionó como pieza central, coronado por una chaqueta clara y ligera que llevaba cayendo de los hombros. Los shorts de cuero negro y las botas de caña alta llevaron la propuesta a un territorio seguro, pero perfecto para la ocasión.

Ella encarnó la esencia cool-girl sin esfuerzo alguno. Un top cropped bordó, contrastando con unos jeans grises lavados y de silueta recta. La campera negra, apenas posada sobre los hombros, fue el toque rockero que ató el look con una actitud más irreverente. Él, por su parte, fue con todo, luciendo una camisa tipo artesanal, adornada con un diseño multicolor y llevada con el pecho al aire, lo que habló de un espíritu boho. Llevó también unos pantalones blancos ajustados que equilibraron el volumen superior, mientras que el sombrero claro y lentes de sol completaron la imagen de un nómada urbano, listo para fundirse con el paisaje del festival.

Un trío topísimo. La primera impactó con un vestido negro asimétrico, con una larga abertura que reveló unas botas biker y la promesa de una noche épica. Llevó un abrigo de piel sintética con print de vaca, voluminoso y muy glamoroso, que le dio un contraste dramático y una nostalgia perfectamente ejecutada. La segunda prácticamente flotó en un mono de gasa en tonos pastel, logrando un halo etéreo y romántico con la espalda descubierta que parecía hecho de bruma matinal; también llevó un tampado de piel en tono crema, pero que en la foto no fue protagonista. La tercera cerró con un mini vestido oscuro bajo un abrigo de piel sintética gris, y unas botas tipo cowboy, logrando un contraste de proporciones y texturas interesante.

Él acaparó las miradas con su conjunto de dos piezas en blanco inmaculado, atravesado por líneas geométricas de un azul eléctrico, que le rindió tributo a una estética retro-futurista. La camisa y el pantalón de corte amplio crearon una silueta relajada pero innegablemente sofisticada. Los lentes de sol negros añadieron misterio, cerrando un look que logró llamar la atención sin necesidad de agregar ningún accesorio exótico.

A la izquierda, ella lució un vestido corto satinado en tonos arena, contenido solo por un fino cinturón en la cintura. Las botas negras de caña media llegaron para anclar el look, añadiéndole un toque práctico, mientras que su acompañante eligió el camino de la seducción, luciendo un top negro anudado al frente, de mangas 3/4 y escote pronunciado. Esto lo combinó con una falda midi negra con abertura lateral y la firmeza de unas zapatillas bien robustas.

Las reinas de lo chic en esta nota. La primera deslumbró con un top blanco acanalado y drapeado, una obra de arquitectura textil sobre el cuerpo, que estuvo combinado con unos shorts negros infalibles. Un look urbano, sexy, pero cómodo que terminó de sellar con unas botas altas de kitten heels. La segunda lució un corpiño claro artesanal y una falda blanca larga, sobre los que lanzó un blazer negro oversize que le dio un aire sofitiscado, pero relajado. La tercera llevó con un conjunto en tono mostaza de tejido abierto, sutilmente translúcido, el cual también coronó con un blazer negro. Fue puro aire nostálgico de los 90'.

Para cerrar, este quinteto de actitud pura. Abriendo el grupo, un vestido negro largo con recortes que impuso una sensualidad dramática. A su lado, un outfit de clara vocación tipo futurista nos robó el aliento, y consitió de un top negro ultra cropped con abertura central y una mini falda cuyo diseño de cintos grandes entrecruzados lo fue todo. La tercera reivindicó el cuero clásico con una campera negra, un top y shorts oscuros, luciendo además una gargantilla metálica. Él, por su parte, posó con una masculinidad relajada y moderna, luciendo una campera de cuero, remera ajustada y pantalón gris. Cerrando el grupo, una propuesta indie y acogedora, con una falda crema, gorro blanco tejido y campera de cuerpo.