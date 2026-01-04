El Chino Leunis sorprendió con un cambio de look radical para comenzar el 2026

No te pierdas el cambio de look del Chino Leunis que impactó en redes. Todos los detalles e imagenes en la nota.

No te pierdas las fotos de su nuevo look.

El comienzo de 2026 encontró al Chino Leunis en un registro distinto, más personal, más expuesto y, sobre todo, profundamente simbólico. El conductor eligió mostrar su cambio de look desde la intimidad de su casa, rodeado de su familia.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales documentaron cada paso del proceso de decoloración que vivió junto a su esposa, Maca Martínez Picabea. Desde el primer plano, sentado, con el torso desnudo y el cabello aún oscuro, hasta el desenlace bajo el sol. Ella aplicó el producto, mientras él le preguntaba divertido: “¿Eso que me estás poniendo qué es?”, y la respuesta llegó: “Agua oxigenada, y te va a picar”.

El cabello del conductor se transformó en un rubio platinado, casi blanco y su sonrisa ocupó la escena completa. Detrás, Maca lo miró satisfecha, cómplice absoluta de una travesura compartida.

Más tarde, el Chino Leunis apareció luciendo el resultado apoyado en el borde de una pileta, y en otra imagen, recostado en una reposera negra, en la que dejó ver restos del producto aún visibles en la línea del pelo.