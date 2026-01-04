Arcana experience 2026 ya hace vibrar a Punta del Este en un entorno impresionante

Arcana Experience ya vive su edición 2026 en Punta del Este con un evento diurno en donde la conexión con la naturaleza, la arquitectura de vanguardia y el arte increíble se amalgamaron para generar el evento más cool de la temporada veraniega esteña.

La experiencia, que comenzó a las 17 horas y que se extenderá hasta la medianoche, transcurre en el Museo Fundación Pablo Atchugarry , ubicado en la Ruta 104 KM 4,5, en el departamento de Maldonado, muy cerca de Manantiales y José Ignacio. Este espacio, en donde el arte convive con la naturaleza y está enmarcado en paisajes cautivantes, es desde el año pasado el escenario perfecto para que se produzca una comunión entre almas que disfrutan de la música, el arte y la buena energía.

El dúo suizo Adriatique , referente global en la música electrónica, es el plato fuerte del evento, y serán los responsables de hacer bailar a todos los presentes con un set extendido de varias horas. Con su característico estilo que combina techno y house melódico, Adrian Shala y Adrian Schweizer cautivarán a todos con una experiencia sonora inmersiva.

Es que los Adriatique han participado en los principales festivales de música electrónica del mundo, incluidos Awakenings, Tomorrowland y Ultra Music Festival. Su innovadora propuesta ha sido destacada en plataformas como Boiler Room y Cercle, donde han ofrecido sets icónicos.

Shala y Schweizer son referentes en el mundo de la música electrónica por su capacidad de mezclar ritmos hipnóticos y profundos: "Es seguro: ambos entregarán una performance destacada y desde ya te digo que este entorno, con el atardecer uruguayo entre lagos y naturaleza exuberante va a añadir un toque especial que nos quedará en la retina", comentó una joven brasileña a MDZ en perfecto castellano.

Además de Adriatique, el evento cuenta con la actuación del argentino NIM, que presenta una selección vibrante y energética; marcando el pulso de lo que será una jornada memorable.

El formato de Arcana Experience es único, ya que garantiza una atmósfera íntima y exclusiva. Los asistentes pueden disfrutar de música de clase mundial en un espacio rodeado de espejos de agua y un entorno natural impresionante en donde la vegetación nativa reina.

Música electrónica, misticismo, y toda la magia que rodea a este festejo integral de sentidos. Es que es interesante resaltar que la peculiar curaduría musical de Arcana entrega una propuesta de música con un sonido nuevo y fresco que te hace bailar y se deja escuchar fácilmente. Esto satisface a oídos experimentados, y también invita a nuevos oyentes a acercarse y dejarse seducir por los ritmos que marcan tendencia en el mundo.

