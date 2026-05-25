Harvard y UC Davis eligieron a este Cabernet Sauvignon argentino entre los mejores del mundo

A cincuenta años del histórico Juicio de París, el acontecimiento que transformó para siempre la percepción global del vino cuando, en una cata a ciegas, vinos californianos superaron a las grandes etiquetas francesas, la prestigiosa Universidad de California, Davis, junto a la Harvard Data Science Initiative y el Instituto Robert Mondavi, organizó una edición conmemorativa: el “Juicio de Davis”.

El encuentro reunió 150 Cabernet Sauvignon provenientes de las principales regiones vitivinícolas del mundo en una degustación a ciegas que convocó críticos, académicos, enólogos y referentes de la industria internacional. Solo 12 vinos alcanzaron la instancia final. Entre ellos, una única etiqueta argentina: Hobbs Estate Cabernet Sauvignon, de la bodega mendocina Viña Cobos, que se destacó entre etiquetas tales como Cakebread Cellars, Grgich Hills Estate y Kenzo Estate.

La selección posicionó a Argentina junto a países históricamente consagrados en la categoría, como Estados Unidos, Francia, Chile y Sudáfrica, y confirmó cómo, cinco décadas después del Juicio de París, la excelencia vitivinícola se consolidó como un fenómeno verdaderamente global.

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Cómo es Hobbs Estate Cabernet Sauvignon

Hobbs Estate Cabernet Sauvignon encarna la visión de Paul Hobbs, fundador de Viña Cobos y una de las figuras más influyentes en la proyección internacional del vino argentino.

Elaborado a partir de una precisa selección de parcelas de Agrelo, en Luján de Cuyo, el vino expresa profundidad, estructura y elegancia, reflejando el potencial excepcional de los terroirs mendocinos y reafirmando la capacidad de Argentina para destacarse a nivel mundial más allá del Malbec.