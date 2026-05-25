La ciencia explica por qué nos encantan los chismes (aunque digamos que no)

Pocas cosas generan tanta contradicción como el chisme . Casi todos aseguran que no les interesa, pero basta escuchar un “¿sabés lo que pasó?” para que la atención aparezca automáticamente.

Aunque muchas veces se lo relaciona con algo negativo o superficial, la ciencia viene estudiando desde hace años por qué las personas sienten tanta atracción por enterarse de la vida ajena. Y la respuesta tiene mucho más que ver con la evolución, la socialización y el funcionamiento del cerebro de lo que parece.

De hecho, distintos estudios sostienen que el chisme cumple una función social importante y que, en cierta medida, ayudó históricamente a construir comunidades humanas.

Especialistas en psicología evolutiva explican que los seres humanos desarrollaron una fuerte necesidad de entender cómo funcionan los grupos sociales.

Saber quién se lleva bien con quién, quién engañó a alguien, quién tiene poder, o quién rompió ciertas reglas, permitía anticipar comportamientos y aumentar las posibilidades de adaptación dentro de una comunidad.

En otras palabras: el interés por la vida ajena no apareció con las redes sociales. Existe desde hace miles de años.

El chisme también genera placer

La neurociencia descubrió además que enterarse de información social relevante activa zonas cerebrales vinculadas al placer y la recompensa. Por eso muchas personas sienten curiosidad, entusiasmo, sorpresa, o necesidad de seguir escuchando, cuando alguien empieza a contar una historia personal sobre terceros.

El cerebro interpreta esa información como “valiosa” porque ayuda a entender mejor el entorno social.

No todos los chismes son negativos

Aunque la palabra suele tener mala fama, los investigadores diferencian varios tipos de chisme. Muchos no tienen intención de dañar a nadie, sino que funcionan como intercambio social, conversación cotidiana, construcción de confianza, o forma de entretenimiento.

De hecho, algunos estudios sostienen que gran parte de las conversaciones humanas giran alrededor de otras personas.

Por qué las redes sociales potenciaron el fenómeno

Instagram, TikTok, X y los programas de streaming transformaron el chisme en un contenido prácticamente permanente. Hoy millones de personas siguen separaciones, peleas, romances, conflictos laborales e historias personales como si fueran series en tiempo real.

El fenómeno incluso modificó el concepto tradicional del chisme: ya no ocurre solamente en charlas privadas, sino también frente a millones de usuarios.

chisme Foto: Freepik.

El “chisme sano” también fortalece vínculos

Psicólogos sociales explican que compartir información cotidiana sobre terceros puede funcionar como una forma de generar cercanía entre personas.

Comentar situaciones laborales, familiares o sociales ayuda muchas veces a romper el hielo, sentirse parte de un grupo, generar confianza y reforzar vínculos. Por eso el chisme aparece frecuentemente en reuniones familiares, oficinas, grupos de amigos, sobremesas y chats de WhatsApp.

Cuándo deja de ser algo inofensivo

Los especialistas aclaran que existe una diferencia importante entre el intercambio social cotidiano y las conductas dañinas. Cuando el objetivo es humillar, difundir información falsa o perjudicar deliberadamente a alguien, el chisme puede transformarse en una herramienta agresiva.

Especialmente en redes sociales, donde los rumores circulan a gran velocidad, las consecuencias pueden amplificarse muchísimo más que en la vida cotidiana.

Una costumbre profundamente humana

A pesar de su mala reputación, el interés por las historias ajenas parece ser una característica profundamente humana. Porque más allá del morbo o la curiosidad, el chisme también funciona como una manera de entender cómo se relacionan los demás, interpretar normas sociales y sentirse parte de un grupo. Y aunque muchos lo nieguen, la ciencia parece tenerlo claro: al cerebro humano le fascinan las historias sobre otras personas.