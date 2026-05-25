Estos son los números de la suerte para hoy lunes 25 de mayo

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que este dato te sirva para incorporarlo en actividades que te transmitan buena energía a tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Números de la quiniela - Encuesta MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Cornelio Saavedra. Foto: es.wikipedia.org Cornelio Saavedra. Foto: es.wikipedia.org

La cita motivacional del día de hoy

“Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora" - Dicho por Cornelio Saavedra, al leer la proclama patriota el 25 de mayo de 1810.

El proverbio chino de hoy

“No confundas el galope del caballo con los latidos de tu corazón".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42