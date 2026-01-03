Mary de Dinamarca inauguró el año con un look cargado de simbolismo

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de Mary de Dinamarca, y su mensaje que fue más allá de la moda.

El 2026 comenzó en Dinamarca con la tradicional cena de Gala de Año Nuevo en el Palacio de Christian VII, en Amalienborg, la cual volvió a reunir a los Reyes daneses junto a miembros del Gobierno y el Parlamento, inaugurando la agenda oficial.

Mary de Dinamarca descendió del auto junto al rey Federico X y avanzó con paso sereno, saludando al público, en su primera aparición tras casi un mes alejada de la agenda pública. Para la ocasión, eligió un vestido color marfil firmado por Jesper Høvring, uno de los diseñadores que la acompañaron a lo largo de los años.

La pieza, lejos de ser nueva, había sido estrenada en ese mismo evento en 2017. Sin embargo, fue transformada con inteligencia, puesto que sumó unos delicados encajes en el escote y las mangas, otorgándole una segunda vida y generando esa ilusión de novedad. El diseño, se completó con la primera tiara del año, una elección que no fue casual ni meramente ornamental.

La joya, una tiara bandeau de diamantes rosas, había nacido originalmente como collar en 1840. Desde el palacio explicaron en su momento que “Su Majestad la Reina está reviviendo una tradición centenaria de remodelar las joyas de la Corona danesa de acuerdo con las necesidades cambiantes de los tiempos”.

La escena se completó con la presencia de la reina Margarita, quien llevó un vestido de gala en tono coral de Birgitte Thaulow y coronó su look con la llamativa tiara Nassut. Diseñada para ella en 2012 por la joyería Ole Lynggaard para conmemorar su 40º jubileo, la Nassut rindió homenaje a Groenlandia, debido a que su nombre significa “flor” y la pieza incorporó margaritas, ramas de oro y diamantes.