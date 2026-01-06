Leo Messi habló de vino: confesó si le gusta y dijo que le agrega algo especial

Lionel Messi mantuvo una divertida charla con Nico Occhiato y Diego Leuco, y habló de permitidos y de vino. Mirá el video y enterate con que lo mezcla.

Todo lo que dice o hace Lionel Messi es noticia: eso lo sabemos todos. Esta vez, en el marco de una divertida entrevista que llevaron adelante Nicolás Occhiato y Diego Leuco para Luzu TV el astro del fútbol argentino charló sobre varios temas de color, totalmente descontracturado, pero hubo uno en especial que llamó la atención: el vino.

Es sabido que el vino argentino es uno de los productos insignia del país, pues se ha consolidado a partir de hábitos sociales propios de la cultura y la identidad argentinas arraigadas en el ámbito familiar y de la amistad, donde la moderación y el control social se aúnan con el disfrute.

De hecho, el 24 de noviembre del 2010 se firmó el Decreto 1800 que lo declaró bebida nacional de la Argentina, razón por la cual esa fecha se celebra como el Día del vino argentino.

Esto se complementa con la ley Nº 26.870 sancionada en 2013 -Vino Argentino Bebida Nacional- con el propósito de difundir la tradición y las características culturales implicadas en su producción, elaboración y consumo.

IMG_0949 Te dejamos el video de Messi con el fragmento de su confesión en cuanto al vino. ¡Andá al final de la nota! Todo esto es congruente con el gusto de Messi: es tan argentino que... ¡ama el vino! Durante la entrevista para Luzu, Leo confesó que cuando se relaja o tiene un permitido, elige el vino por sobre otras bebidas alcohólicas o destilados.