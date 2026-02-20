El superávit de la balanza comercial crece con una fuerte caída de importaciones de bienes intermedios

La balanza comercial del mes de enero terminó con un superávit de US$ 1.987 millones, explicado por el aumento del 19,3% en las exportaciones y la caída en 11,9% de las importaciones , según el último informe del Indec.

Aunque uno de los datos más relevantes es el de las exportaciones, que totalizaron US$ 7.057 millones impulsada por un incremento de 18,5% en las cantidades exportadas y con una incidencia marginal en la mejora de los precios del 0,7%, el dato más sorprendente es el de la caída de las importaciones en un contexto de apertura comercial.

El número final fue de US$ 5.070 millones en compras desde el exterior con una disminución de 12,1% en las cantidades y un aumento de precios del 0,2%. Sin embargo, el desagregado por sector marca fuertes subas de las importaciones en vehículos automotores de pasajeros (+106,6%), del rubro "resto de importaciones" (95,8%) y de bienes de consumo (5,8%). Las caídas, en tanto, están explicadas por grandes descensos en bienes de capital (-8.3%), bienes intermedios (-23.4%), piezas y accesorios para bienes de capital (-32.4%) y combustibles y lubricantes (-21%).

Entre las exportaciones hay que destacar las fuertes subas de las manufacturas de orígen industrial (37,%) y manufacturas de orígen agropecuario (10,1%), además de una gran suba de las exportaciones de orígen primario (35,4%).

Las conclusiones son varias. En primer lugar se nota una fuerte suba de intercambio comercial total, lo que es consecuente con la estrategia oficial de apertura comercial. La suma de las exportaciones e importaciones subió 3,9% interanual y alcanzó los US$12.128 millones.

Por otro lado, el superávit cercano a los US$ 2.000 millones, representando un salto de US$ 1.800 millones contra el mismo mes del año anterior y marca el vigésimo sexto mes consecutivo en donde la balanza arroja resultado positivo.

Aunque hilando un poco más fino se puede destacar que las exportaciones crecen tanto en los sectores ligados a commodities como en productos industriales, pero las importaciones caen fuerte sólo en productos destinados a la producción industrial y saltan fuerte en aquellos asociados al consumo general.

Además, en el marco de una fuerte caída de la producción automotriz se nota una aumento muy importante del rubro vehículos automotores de pasajeros.

"Veremos un boom exportador, en cantidades y en variedad de productos. ¡Esto recién comienza!”, señaló el viceministro de Economía, José Luis Daza.