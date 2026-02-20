Paro general: las cámaras industriales aseguran que las fábricas funcionaron

Aunque los sindicatos aseguraron que el paro general realizado el 19 de febrero tuvo un acatamiento del 90%, los industriales sostienen que las fábricas contaron con sus plantas abiertas y líneas de producción en funcionamiento, aunque con afectaciones puntuales derivadas de la interrupción del transporte público.

Un relevamiento conjunto de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires ( UIPBA ) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) se indicó que el nivel de acatamiento fue bajo en términos generales, atribuyéndolo a la actual situación productiva, caracterizada por un nivel de actividad reducido que limita la posibilidad de interrumpir procesos sin profundizar el deterioro económico.

El factor determinante de la jornada fue la paralización del transporte público, que impactó en la asistencia del personal y en la conformación de dotaciones en determinadas zonas, principalmente en el conurbano bonaerense. Allí se registraron mayores niveles de ausentismo vinculados a dificultades de movilidad.

En contraste, en el interior de la provincia y en otras regiones del país, la actividad mostró mayor estabilidad. La posibilidad de trasladarse por medios propios permitió reducir el impacto y sostener la operatoria habitual. Según el relevamiento, las diferencias territoriales respondieron mayormente a factores logísticos y no a decisiones empresariales de cierre o paralización.

En los rubros vinculados a maquinarias, herramientas y manufacturas asociadas, las plantas permanecieron abiertas con ajustes operativos y ralentizaciones puntuales, especialmente en áreas urbanas donde el traslado del personal presentó mayores inconvenientes. El sector metalúrgico replicó en líneas generales esta dinámica, aunque en ciudades del interior bonaerense como Tandil, General Arenales, Pigüé y Pergamino se registraron mayores dificultades operativas a raíz de acciones sindicales específicas del sector.

En las industrias de cartón, plásticos, productos de higiene personal y cosmética, la producción se mantuvo en funcionamiento, si bien con dotaciones reducidas en algunos establecimientos.

Por su parte, en la cadena de bebidas el impacto fue heterogéneo. La adhesión de gremios vinculados a la logística afectó de manera dispar la comercialización: mientras que comercios de cercanía continuaron operando, grandes superficies en centros urbanos permanecieron cerradas. Aun así, no se reportaron cierres generalizados de plantas industriales.

Datos de la industria automotriz

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) aportó datos específicos sobre el impacto del paro en el sector autopartista. Según su medición, el 47,4 % de las empresas registró un impacto parcial, el 40,4 % no evidenció afectación y el 12,3 % reportó impacto total.

Entre las compañías que informaron impacto parcial, la ausencia de personal se concentró mayormente en rangos bajos, lo que permitió sostener la producción con dotaciones reducidas y evitar interrupciones completas de los procesos.