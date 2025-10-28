Todos los detalles del arreglo del Acceso Este: 30 meses de obra e inversión multimillonaria

El Gobierno provincial se lanzó de lleno con el inminente llamado a licitación de una de las obras viales más importantes de los últimos años: la reforma integral del Acceso Este , que es la ruta nacional 7, en todo lo que conlleva la comunicación de departamentos como Maipú y Guaymallén con el microcentro de Mendoza.

La obra es sin lugar a dudas necesaria, pero también se prevé que habrá importantes problemas vehiculares mientras se realice la intervención en el Acceso Este, donde se agregará una tercera trocha en ambos sentidos desde la zona del Shopping, hasta la calle Arturo González (límite con Maipú).

Una vez que esté concluido, mejorará notablemente el tránsito, pero desde el Gobierno insistieron en la necesidad de mejorar en forma previa todas las colectoras y zonas que puedan servir al tránsito mientras esté la obra en curso.

En total, los trabajos tendrán un plazo de obra de 30 meses (2 años y medio) y abarcarán desde el Nudo Vial hasta la Variante Palmira , con distintas obras por sectores que en total abarcarán 30,4 kilómetros. Además, la inversión será alta, ya que se estipulan unos U$S 91,5 millones para todo el trabajo.

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, brindó los detalles técnicos de las dos licitaciones que se llevarán adelante sobre la Ruta 7, en el tramo que atraviesa los departamentos de Maipú y Guaymallén.

Tramo I: desde la Variante Palmira a calle Arturo González

Desde la Variante Palmira hasta Arturo González, la funcionaria indicó que costará en total unos $50.700 millones.

La infraestructura actual cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

La obra tendrá una longitud de 18,8 kilómetros y se dividirá en dos secciones independientes:

Desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km)

Desde calle Cervantes a Arturo González (8,76 km)

Baduí aclaró que, en la licitación, una misma empresa no podrá tener la adjudicación de los dos tramos.

El plazo de ejecución de estos tramos serán de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

acceso este nudo vial autos vehículos Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Todo esto implica la reconstrucción del paquete estructural, es decir, la base más la carpeta asfáltica, buscando mejores condiciones de durabilidad y seguridad óptima”, indicó Baduí a la prensa.

La funcionaria también destacó que se reconstruirán 10 intersecciones principales desde la ruta 7 que comprenden 17 rotondas y ordenadores, que son las siguientes: ruta 50, calle Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, ruta 31 (Los Álamos), calle Medina, ruta 33 (Las Margaritas), San Pedro y Lamadrid.

“Esto tiene un peso muy importante en la inversión, alrededor del 30% de estas obras”, precisó.

Como ya se indicó, el presupuesto oficial de este primer tramo asciende a $57.600 millones de pesos, de los cuales $30.700 millones corresponden al tramo Lamadrid–Cervantes y $29.600 millones al tramo Cervantes–Arturo González.

Además, las colectoras estarán a cargo de la Municipalidad de Maipú, lo que señalaron que permitirá una "intervención integral de la calzada principal y sus vías laterales".

El segundo tramo: tercera trocha desde Arturo González al Nudo Vial

El segundo proyecto, más complejo y desafiante que fue elaborado por la Municipalidad de Guaymallén, comprende la intervención del tramo desde Arturo González hasta la intersección con el Nudo Vial.

“En este tramo se llega a alcanzar un tránsito medio diario anual de 120.000 vehículos, y la obra completa es de 11,6 kilómetros”, informó Baduí. A su vez, Calvente sostuvo que la parte entre la rotonda de la Virgen hasta el Nudo Vial, "se suman los 80.000 vehículos que transitan el Acceso Sur".

Actualmente, la infraestructura cuenta con dos carriles de circulación hasta calle Sarmiento (zona del Shopping), lo que ha resultado sin dudas un problema frente al crecimiento urbano y la gran cantidad de vehículos que transitan, sobre todo en hora pico.

La intervención prevé, por un lado un reencarpetado de calle Sarmiento al oeste, donde ya hay tres trochas hasta el Nudo Vial.

nudo vial ingreso acceso este (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

En tanto, se construirá la tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González, y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

La obra también contempla un alteo (elevación) de la calzada de la ruta 7 desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza.

Pero además, se construirán tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Se reonvarán de forma integral la señalética, sistemas de contención y banquinas.

“Estas sin dudas son las instancias más complejas y desafiantes que va a tener esta obra”, reconoció Marité Baduí.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.

El presupuesto oficial de este tramo asciende a $70.500 millones de pesos (unos U$S 50,3 millones de dólares), y el plazo de ejecución será de 30 meses, "debido a la complejidad técnica y al alto tránsito urbano".

“La licitación se entiende como única, no estará dividida en tramos, pero se considerará especialmente el cumplimiento de hitos cruciales para cumplir con la totalidad de la obra”, concluyó Baduí.

En total, la intervención en la Ruta 7 abarcará 30,4 kilómetros, con una inversión global de 128.110 millones de pesos, es decir, unos U$S 91,5 millones.