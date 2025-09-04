Paso a Chile: estado actual y pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Ya rige el horario de verano en el corredor fronterizo, por lo que se puede cruzar las 24 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico de Defensa Civil señala para este jueves estabilidad en alta montaña, nublado en el sector norte, y despejado en los sectores central y sur. Después de las 16 horas se espera que esté despejado en su totalidad.

Las temperaturas en cordillera a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: -7°

Punta de Vaca: - 11°

Puente del Inca: - 14°

Las Cuevas: - 15°

Para el inicio del fin de semana, el pronóstico anticipa que continuará la estabilidad en alta montaña. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar el día domingo, día en el que se esperan perturbaciones y precipitaciones débiles desde el mediodía hasta la noche.