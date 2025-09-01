Paso a Chile: el estado actual y el cambio clave que rige desde este lunes

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor abrirá este lunes tras permanecer dos días inhabilitado por intensas nevadas . Según comunicaron las autoridades, se podrá cruzar al vecino país a partir de las 10 horas.

Además, desde este lunes 1 de septiembre queda atrás el horario de invierno y el corredor internacional pasa a estar habilitado en ambos sentidos las 24 horas.

El Paso Internacional Cristo Redentor estuvo cerrado durante toda la jornada del sábado 30 y domingo 31 de agosto por las intensas nevadas que se registraron en cordillera, tras el temporal de Santa Rosa.

Luego de que se realizaran tareas de liberación de calzada, la Coordinación General del Paso Internacional, a cargo de Justo José Bascolo, confirmó la apertura para este lunes.

El pronóstico de Defensa Civil indica que se mantendrá la estabilidad durante la jornada, sin precipitaciones. Sin embargo, se solicita precaución al circular por posible formación de hielo en sectores con sombra.

Por su parte, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia el vecino país.

En cuanto al Paso Pehuenche, las autoridades recordaron que este corredor ubicado en Malargüe también suele verse afectado por temporales invernales y nevadas que complican la transitabilidad. Por ahora, lo informado es que se mantendrá cerrado tal y como se dispuso para este domingo.

Se recomienda a los usuarios consultar el estado actualizado antes de emprender viaje, ya que las habilitaciones dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los trabajos de Vialidad en la zona. La información oficial sobre ambos pasos se puede verificar en la página del Ministerio del Interior: www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.