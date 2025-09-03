El paso a Chile fue habilitado nuevamente tras el siniestro que se produjo en Ruta 7

El paso a Chile fue habilitado nuevamente luego de que este miércoles las autoridades decidieran su cierre, debido a un siniestro vial en alta montaña. Lo confirmaron las autoridades de la coordinación general del paso internacional Cristo Redentor .

"Se comunica a los usuarios que este miércoles 3 de septiembre desde la 14:00 horas el Paso Internacional quedará HABILITADO en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", señala el comunicado firmado por el coordinador Justo José Bascolo.

Para que eso suceda, se repararon las barandas del puente siniestrado a la altura del kilómetro 1196 en la Ruta 7. Las tareas fueron llevadas a cabo por Vialidad nacional. Ni bien se habilitó empezaron a ascender vehículos rumbo a Punta de Vacas, encapsulados por la Policía de Mendoza.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando un camión que circulaba en la Ruta 7 , a la altura del kilómetro 1.196, en la zona del puente de Río Colorado, entre Polvaredas y Punta de Vacas, perdió el control y cayó al cauce del río. El conductor del vehículo fue rescatado con vida.

Por afectaciones en la estructura del puente, el paso a Chile fue momentáneamente cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Vialidad Nacional trabajó sobre el puente del Río Mendoza, a la altura de Punta de Vacas. Tras concluir esos trabajos de reparación, que garantizan las condiciones seguras de transitabilidad, decidieron habilitar el tránsito.

Cristo Redentor-86

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, las autoridades recomiendan consultar el estado del cruce en su sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.