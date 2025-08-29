Tormenta de Santa Rosa y paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas. El horario para cruzar al vecino país es de 9 a 21 horas. Es obligatoria para portación de cadenas.
El pronóstico de Defensa Civil para alta montaña indica para este viernes precipitaciones níveas moderadas que comenzarán a partir de las 19 horas. Se espera que las nevadas continúen durante el sábado y el domingo.
Te Podría Interesar
A primera hora de la mañana, las temperaturas en cordillera son las siguientes:
- Uspallata: 2°
- Punta de Vaca: - 6°
- Puente del Inca: - 10°
- Las Cuevas: - 11°
Por su parte, el paso Pehuenche continúa cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, por condiciones desfavorables para circular con seguridad.
Para evitar inconvenientes se recomienda revisar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.