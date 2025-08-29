Tormenta de Santa Rosa y paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas. El horario para cruzar al vecino país es de 9 a 21 horas. Es obligatoria para portación de cadenas.

El pronóstico de Defensa Civil para alta montaña indica para este viernes precipitaciones níveas moderadas que comenzarán a partir de las 19 horas. Se espera que las nevadas continúen durante el sábado y el domingo.

A primera hora de la mañana, las temperaturas en cordillera son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 6°

Puente del Inca: - 10°

Las Cuevas: - 11°

Por su parte, el paso Pehuenche continúa cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, por condiciones desfavorables para circular con seguridad.