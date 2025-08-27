Paso a Chile habilitado: la temperatura en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas. El horario para cruzar al vecino país es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Luego de las intensas nevadas que obligaron al cierre preventivo del corredor internacional, para este miércoles la Oficina de Vigilancia meteorológica anticipó buen tiempo, con poca nubosidad y muy frío. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 13°

Las Cuevas: - 14°

Durante el jueves el pronóstico señala que continuará la estabilidad en alta montaña.