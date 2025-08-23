Paso a Chile: seguirá cerrado este sábado y se evaluará una posible apertura el domingo

Con la ruta cerrada por las nevadas, las autoridades del paso a Chile evalúan si las condiciones de seguridad permiten el cruce para este domingo.

El paso Cristo Redentor continúa intransitable y se espera su apertura para este domingo, dependiendo de la evaluación de las condiciones meteorológicas. Las intensas nevadas y las temperaturas extremadamente bajas en la alta cordillera mantienen paralizado el cruce que une Mendoza y Chile.

El equipo de Vialidad Nacional Argentina trabaja arduamente para despejar la ruta, que por ahora solo se encuentra habilitada hasta Puente del Inca y exige a los conductores la portación de cadenas. Las autoridades destacaron la importancia del cierre preventivo, implementado desde el miércoles, que ha sido fundamental para evitar accidentes en un camino que se había vuelto extremadamente peligroso.

La situación es similar en otros cruces, ya que la nieve también mantiene cerrado el Paso Pehuenche, lo que evidencia la magnitud del temporal en la región. La coordinación binacional entre Argentina y Chile evaluará hoy, sábado, a las 20, si las condiciones de seguridad permiten habilitar la ruta para el tránsito vehicular mañana, domingo.