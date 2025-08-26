Paso a Chile: ¿cómo se encuentra la frontera internacional?

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El pronóstico señala para este martes buen tiempo en cordillera, con cielo despejado hasta las 14. Luego, estará seminublado, pero sin precipitaciones.

Las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca - 13°

Las Cuevas: - 14°

Por su parte, se comunica que el paso Pehuenche continúa cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, por condiciones desfavorables para circular con seguridad.