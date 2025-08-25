Paso a Chile habilitado: ¿cómo está el tiempo en alta montaña?

El paso a Chile abrió este domingo luego de estar cerrado durante 4 días.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

El corredor internacional fue habilitado este domingo luego de permanecer 4 días cerrado por intensas nevadas en cordillera. Según el pronóstico elaborado por Defensa Civil, el buen tiempo se mantendrá durante los próximos días.

Cristo Redentor-77 A primera hora de este lunes, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 2°

Punta de Vaca: - 9°

Puente del Inca: - 13°

Las Cuevas: - 12°

Pese a estar habilitado el paso a Chile, las autoridades solicitan circular con precaución por posible formación de hielo en sectores con sombra.