Paso a Chile: ¿cómo se encuentra el corredor internacional?
El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.
Este jueves el pronóstico de Defensa Civil señala buen tiempo en cordillera; estabilidad que se mantendría a lo largo de toda la jornada.
Te Podría Interesar
Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:
- Uspallata: 1°
- Punta de Vaca: - 6°
- Puente del Inca: - 9°
- Las Cuevas: - 10°
Según lo pronosticado, la situación del cruce internacional podría complicarse este viernes, teniendo en cuenta que se esperan nevadas en alta montaña que se extenderían hasta el sábado, inclusive.
Para evitar inconvenientes antes de viajar, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera.