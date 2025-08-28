Paso a Chile: ¿cómo se encuentra el corredor internacional?

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El horario para cruzar es desde las 9 hasta las 21 horas. Es obligatoria la portación de cadenas.

Este jueves el pronóstico de Defensa Civil señala buen tiempo en cordillera; estabilidad que se mantendría a lo largo de toda la jornada.

Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: 1°

Punta de Vaca: - 6°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10°

Según lo pronosticado, la situación del cruce internacional podría complicarse este viernes, teniendo en cuenta que se esperan nevadas en alta montaña que se extenderían hasta el sábado, inclusive.