Paso a Chile: ¿cómo se encuentra el corredor internacional?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este martes para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas. Se puede circular en ambos sentidos durante las 24 horas; cambio horario que rige desde este lunes. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para la jornada el pronóstico de Defensa Civil señala que estará seminublado en cordillera, con un aumento de la nubosidad a partir de las 17 horas en los sectores central y sur. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: -7°

Punta de Vaca: -11°

Puente del Inca: -14°

Las Cuevas: -15°

Las autoridades solicitan precaución al circular por posible formación de hielo en sectores con sombra. Además, para programar adecuadamente el viaje y evitar inconvenientes previo a partir a Chile, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.