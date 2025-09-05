El paso a Chile se encuentra habilitado en la previa del fin de semana

Este viernes 5 de septiembre, el paso a Chile permanece habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, tanto particulares como transporte de cargas y ómnibus. Desde ambos países se recuerda que la portación de cadenas sigue siendo obligatoria.

En contraposición, el Paso Pehuenche continúa cerrado y sin previsión inmediata de reapertura. Se recomienda a los viajeros verificar el estado actualizado antes de iniciar el cruce.

A pesar del frío intenso, las condiciones meteorológicas en la zona se mantienen estables y según los datos de Defensa Civil, se prevé que el buen tiempo se sostenga durante el inicio del fin de semana, aunque desde el domingo podrían ingresar perturbaciones con precipitaciones débiles hacia la tarde y la noche.

Este jueves, también, se conocieron las estadísticas de tránsito por el Paso Internacional Cristo Redentor, correspondientes al 3 de septiembre. Ese día ingresaron 1.364 personas a Argentina y salieron 1.699 hacia Chile. Además, cruzaron 28 ómnibus en sentido de ingreso y 33 en salida, mientras que el movimiento de camiones constó de 748 entradas y 568 salidas.

Las autoridades recomiendan consultar los reportes oficiales de transitabilidad y clima en alta montaña antes de emprender viaje. La información se actualiza en el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.