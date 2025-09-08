Chocó una ambulancia con un auto en Recoleta y una embarazada fue trasladada de urgencia

El episodio ocurrió este lunes al mediodía, en Callao y Córdoba, Recoleta. La mujer iba sin cinturón de seguridad por la panza de embarazo.

Una mujer embarazada resultó herida tras el choque que ocurrió entre el auto en el que viajaba y una ambulancia del SAME en el barrio porteño de Recoleta. Debido a esto, tuvo que ser trasladada de urgencia.

Así fue el choque que ocurrió este lunes en Recoleta El episodio ocurrió este lunes al mediodía, en el cruce de las calles Callao y Córdoba. La mujer embarazada iba en el asiento de acompañante en el auto de color blanco.

La ambulancia conducía a toda velocidad e intentó doblar en la calle Córdoba cuando chocó contra el auto. El impacto fue tan violento que el vehículo se incrustó contra una reja que estaba en la esquina, a metros de un puesto de diario, según informó TN.