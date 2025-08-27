Presenta:

Napsix

|

Viral

Viral: se dio cuenta que estaba embarazada por este dolor y la llevaron a urgencia a las 4 a.m.

Una mujer mexicana dio a luz sin saber que estaba embarazada y lo compartió en TikTok. El caso causó sorpresa y se volvió viral.

Napsix

El caso viral que despertó dudas en TikTok. Fuente: Shutterstock

El caso viral que despertó dudas en TikTok. Fuente: Shutterstock

Yesenia Figueroa es la protagonista de esta historia viral. La joven descubrió que estaba embarazada por un dolor que confundió con molestias menstruales. Debido a la inusualidad del caso, Yesenia compartió su experiencia en redes sociales y la historia cautivó a miles en TikTok.

La historia viral que alertó a la comunidad

Todo comenzó con dolores en la parte baja del vientre. Al inicio, no despertaron alarmas pero su persistencia hizo que Yesenia visitara al médico. Luego de varias consultas y estudios, llegó el momento de la ecografía con el que comprobó que su útero no se podía ver fácilmente.

Te Podría Interesar

Embed - La Historia Viral De Un Embarazo

Así fue como Yesenia notó que estaba embarazada y que el bebé estaba por nacer. Se trataba de un embarazo críptico, una condición en que la mujer que no es consciente de que está embarazada, a menudo hasta que el embarazo está avanzado o incluso en el momento del parto.

Lo curioso es que la mujer no experimenta síntomas típicos como náuseas, fatiga o amenorrea (ausencia de menstruación), o son tan leves que no se los conoce como síntomas. Los sangrados irregulares son los más comunes, y refuerzan la creencia de que no están embarazadas.

embarazo.webp
En este caso viral se conoci&oacute; que durante el embarazo cr&iacute;ptico casi no crece la barriga.&nbsp;

En este caso viral se conoció que durante el embarazo críptico casi no crece la barriga.

Este tipo de embarazo es riesgoso para la salud de la madre y del feto. La falta de conocimiento lleva a la ausencia de atención prenatal adecuada, lo que puede generar fuertes complicaciones. Por este motivo es que el video resultó fundamental para que cientas de mujeres realicen estudios periódicamente.

Archivado en

Notas Relacionadas