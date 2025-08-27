Viral: se dio cuenta que estaba embarazada por este dolor y la llevaron a urgencia a las 4 a.m.

Una mujer mexicana dio a luz sin saber que estaba embarazada y lo compartió en TikTok. El caso causó sorpresa y se volvió viral.

Yesenia Figueroa es la protagonista de esta historia viral. La joven descubrió que estaba embarazada por un dolor que confundió con molestias menstruales. Debido a la inusualidad del caso, Yesenia compartió su experiencia en redes sociales y la historia cautivó a miles en TikTok.

La historia viral que alertó a la comunidad Todo comenzó con dolores en la parte baja del vientre. Al inicio, no despertaron alarmas pero su persistencia hizo que Yesenia visitara al médico. Luego de varias consultas y estudios, llegó el momento de la ecografía con el que comprobó que su útero no se podía ver fácilmente.

Embed - La Historia Viral De Un Embarazo Así fue como Yesenia notó que estaba embarazada y que el bebé estaba por nacer. Se trataba de un embarazo críptico, una condición en que la mujer que no es consciente de que está embarazada, a menudo hasta que el embarazo está avanzado o incluso en el momento del parto.

Lo curioso es que la mujer no experimenta síntomas típicos como náuseas, fatiga o amenorrea (ausencia de menstruación), o son tan leves que no se los conoce como síntomas. Los sangrados irregulares son los más comunes, y refuerzan la creencia de que no están embarazadas.