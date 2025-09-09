Amazon invirtió en Rappi y apunta a disputarle terreno a Mercado Libre

Amazon adquirió una participación en la empresa de delivery Rappi , con fuerte presencia en América Latina y operaciones en la Argentina , según informó Bloomberg. La operación marcó un paso estratégico del gigante del comercio electrónico para reforzar su posición en la región y competir con Mercado Libre , líder en el mercado digital.

La inversión se concretó a través de un bono convertible en acciones por 25 millones de dólares, de acuerdo con una fuente cercana a la transacción. Ese mecanismo le otorgó a la compañía con sede en Seattle el derecho a comprar hasta el 12% de Rappi si se cumplen determinados plazos. Los portavoces de ambas firmas evitaron hacer comentarios.

Rappi nació en Colombia en 2015 y se expandió desde México hasta Chile. Con servicios de reparto exprés a través de su modalidad “Turbo”, la empresa diversificó su negocio hacia la gastronomía y el sector financiero, donde creó una billetera digital y consiguió autorización para emitir tarjetas de crédito y ofrecer cuentas de ahorro en mercados como Colombia. La compañía cuenta con el respaldo de fondos como SoftBank, Sequoia Capital y T. Rowe Price. Su director ejecutivo, Simón Borrero, había adelantado en 2024 que planeaban salir a bolsa en 2025, posiblemente en Nueva York.

En paralelo, Bloomberg reportó que Rappi obtuvo un préstamo de 100 millones de dólares del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners. Ese refuerzo financiero se suma ahora al ingreso de Amazon como socio estratégico.

Amazon dio un paso estratégico en América Latina al invertir en Rappi, una de las plataformas de delivery más extendidas de la región.

La estrategia de Amazon

La inversión en Rappi se inscribió en la práctica de Amazon de recurrir a instrumentos financieros como los warrants (títulos que otorgan el derecho a comprar acciones a un precio y plazo determinados) para tomar posiciones en empresas aliadas. El gigante tecnológico ya había aplicado esta fórmula en aerolíneas, un distribuidor de alimentos y fabricantes de electrónicos. El objetivo fue generar beneficios adicionales si el crecimiento de esos socios se traducía en un mejor rendimiento para Amazon.

El vínculo entre ambas compañías no es nuevo: Rappi utiliza servicios de Amazon Web Services (AWS) y en México los suscriptores de Prime acceden a un año de envíos gratuitos a través de la aplicación. Con este acuerdo, Rappi podría ampliar su infraestructura digital mediante herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y soluciones en la nube. Para Amazon, la asociación representó una vía directa al ecosistema de consumo en América Latina y una oportunidad para enfrentar en mejores condiciones a Mercado Libre.

El comercio electrónico y las entregas a domicilio en la región viven una etapa de expansión acelerada. Cada vez más usuarios recurren a aplicaciones móviles para compras y servicios, lo que elevó la competencia entre jugadores locales y globales. Mercado Libre se consolidó como el principal actor, gracias a su red logística, su sistema de pagos y su base de millones de usuarios activos. En ese escenario, la apuesta de Amazon por Rappi reflejó su interés en ganar terreno en un mercado donde su rival argentino-brasileño conserva una posición dominante.