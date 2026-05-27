Faltantes de bebidas: advierten demoras en la distribución por conflicto con Camioneros

Las empresas socias de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol advirtieron que el normal abastecimiento de bebidas atraviesa dificultades por un reclamo del Sindicato de Choferes de Camiones. Según la información recibida, la situación podría generar demoras en las entregas y eventuales faltantes de productos.

De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad, el conflicto genera complicaciones en el abastecimiento normal y podría tener consecuencias directas sobre clientes, comercios y consumidores. Dentro de este faltante, se estima que entre un 20% y un 50% del producto no es entregado.

La cámara señaló que las empresas de transporte y distribución de carga vinculadas al sector se encuentran trabajando de manera coordinada y responsable para contribuir a una pronta solución. El objetivo, según indicaron, es reducir el impacto de la situación sobre la cadena de abastecimiento.

CADIBSA advirtió que el escenario actual, al que definió como ajeno a la voluntad de las empresas, podría derivar en retrasos en las entregas y eventuales faltantes de productos.

El comunicado no especifica qué marcas, productos o regiones puntuales presentan mayores inconvenientes. Tampoco se informó un plazo estimado para la normalización del servicio ni el alcance total de las demoras.

Trabajo a reglamento y dificultades operativas

Según la información adicional recibida, el conflicto se agrava porque los camioneros estarían trabajando a reglamento. En ese contexto, el Ministerio no podría intervenir.

Además, se indicó que los choferes se presentarían en los comercios y, si no encuentran un lugar disponible para estacionar, continúan su recorrido sin realizar la entrega. Esta modalidad podría sumar dificultades logísticas en los puntos de venta, especialmente en zonas donde el estacionamiento para carga y descarga es limitado. Ese impacto específico no fue detallado oficialmente en el comunicado de CADIBSA.

La postura de las empresas del sector

Las empresas del sector remarcaron que están actuando con responsabilidad y en coordinación con los actores involucrados para intentar resolver el conflicto lo antes posible.

Desde CADIBSA buscaron llevar tranquilidad a clientes y consumidores, aunque reconocieron que la situación puede afectar la disponibilidad habitual de bebidas sin alcohol en algunos puntos del país. La entidad insistió en que las posibles demoras y faltantes no responden a una decisión de las compañías, sino a una situación externa que incide sobre la logística y la distribución.