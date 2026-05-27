Una nueva app mundial llega a la Argentina y promete viajes más baratos

La plataforma de viajes compartidos BlaBlaCar desembarcó oficialmente en la Argentina y se posiciona como una alternativa económica y ecológica frente al aumento sostenido de los costos de transporte. Cómo funciona la aplicación y por qué busca competir en el país.

La empresa francesa, fundada en 2006, inició su expansión en el país como parte de una estrategia regional que incluye a varios mercados de América Latina. Su propuesta se basa en el carpooling, una modalidad que permite a conductores ofrecer asientos disponibles en sus vehículos a otros usuarios que realizan el mismo trayecto.

El sistema actúa como intermediario entre personas que ya tienen previsto viajar y quienes necesitan trasladarse al mismo destino. A través de la aplicación, los conductores publican sus viajes y los pasajeros pueden reservar un lugar, coordinando todo desde la plataforma mediante perfiles verificados y sistemas de mensajería.

A diferencia de otras aplicaciones de transporte, el servicio está orientado principalmente a trayectos de media y larga distancia, no a viajes urbanos bajo demanda. Esto permite optimizar viajes ya planificados y reducir costos al dividir los gastos de combustible y peajes entre los ocupantes.

La app de viajes busca competir a un precio más barato.

El desembarco de esta app se da en un contexto de fuerte incremento en los precios del combustible, lo que impacta directamente en el costo de viajar. Compartir el vehículo aparece entonces como una alternativa para reducir significativamente los gastos individuales, haciendo más accesibles los traslados interurbanos.

En su etapa inicial en Argentina, la compañía no cobrará comisiones por el uso del servicio. Sin embargo, en otros países aplica modelos de negocio que incluyen tarifas por transacción o sistemas de suscripción mensual.

Además del ahorro económico, el carpooling busca generar un impacto positivo en el medio ambiente. Al reducir la cantidad de vehículos en circulación, disminuyen las emisiones contaminantes y el consumo de recursos.

En el país ya existen iniciativas similares como Carpoolear, que promueven el uso compartido del auto con fines sociales y ecológicos, destacando beneficios como conocer nuevas personas y hacer los viajes más amigables.