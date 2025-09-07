"Son las 3 de la mañana y me atendieron": la experiencia viral de una tiktoker con Dr. Virtual de Mercado Pago

Mercado Pago anunció la llegada de Dr. Virtual, su nuevo servicio de salud digital en Argentina que permite acceder a consultas médicas a cualquier hora y desde el celular. La plataforma ofrece un plan mensual con teleconsultas clínicas ilimitadas y videollamadas inmediatas, sin necesidad de traslados ni esperas. En las últimas horas, una usuaria de TikTok compartió su experiencia al probar la herramienta y su relato rápidamente se volvió viral .

Embed - Así fue la consulta de una usuaria de TikTok

En su video, que superó las 50.000 reproducciones, la creadora de contenido identificada como @soytikvane explicó cómo fue utilizar el servicio. Relató que decidió probarlo cerca de las 3 de la madrugada, aprovechando la disponibilidad las 24 horas. Según contó, primero recibió información generada por inteligencia artificial, lo que le generó dudas al pensar que todo funcionaba de manera automática.

Sin embargo, recordó que podía pedir una videollamada con un profesional clínico y optó por esa alternativa. Fue derivada a una sala virtual de espera y antes de continuar debió aceptar los términos y condiciones.

La joven destacó que en esa sección se aclara que las personas sin obra social podrían enfrentar un costo adicional según lo que defina el profesional, y que la empresa no se hace responsable en caso de un diagnóstico equivocado. A pesar de esas advertencias, avanzó con la consulta y esperó cerca de 20 minutos. Finalmente, alrededor de las 3:20 de la mañana fue atendida por un médico a través de la aplicación, algo que calificó como sorprendente por la hora. Aunque no llegó a interactuar directamente en la videollamada, señaló que le impresionó que el sistema funcionara de esa manera .

image

Dr. Virtual no se limita a consultas clínicas generales. También brinda acceso a recetas electrónicas y permite reservar turnos con especialistas en distintas áreas, como psicología para acompañamiento en salud mental, nutrición con planes personalizados y dermatología para el cuidado de la piel. El plan tiene un costo mensual de $4.990 y se activa de inmediato una vez contratado.

Cada usuario tendrá la posibilidad de transferir una teleconsulta clínica general por mes a otra persona, sin importar si se trata de un familiar o un amigo y sin necesidad de comprobar vínculo. Con esta propuesta, Mercado Pago apunta a consolidarse en el sector de la salud digital en Argentina, con un servicio que promete inmediatez, disponibilidad permanente y un costo accesible.

Certificados en la mira

Algunos usuarios que ya probaron Dr. Virtual señalaron que los profesionales que atienden cuentan con número de matrícula habilitado y pueden extender certificados médicos. Sin embargo, varios relataron que al presentar esos documentos en sus lugares de trabajo no fueron reconocidos por sus empleadores como justificativos válidos de ausencia por enfermedad.

image Dr. Virtual es el nuevo servicio de Mercado Pago.

Cómo funciona en otras partes del mundo

Aunque Dr. Virtual aparece como una novedad en Argentina, el modelo no es completamente nuevo. En países como Estados Unidos ya funcionan servicios consolidados, como Teladoc Health, que ofrecen consultas médicas y atención en distintas especialidades durante las 24 horas a través de aplicaciones móviles o plataformas web.

La telemedicina crece a gran velocidad. En 2024, el mercado global de servicios de salud digital alcanzó los USD 57,6 mil millones, con proyecciones que estiman que llegará hasta USD 505,3 mil millones en 2034, impulsado por avances tecnológicos, políticas de salud pública y la búsqueda de atención remota más accesible.