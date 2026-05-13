Mendoza obtuvo una importante certificación para el control ambiental: de qué se trata

Este miércoles se dio a conocer que Mendoza obtuvo una importante certificación en materia de control ambiental . Según detallaron desde el Gobierno, se trata de un paso esencial para "verificar el cumplimiento de obligaciones y sostener estándares cada vez más altos en el cuidado de las operaciones y del ambiente".

Se trata de la certificación IRAM-ISO 9001:2015 que obtuvo la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente. Desde el Ejecutivo provincial ven esto como todo un "hito institucional" que reconoce el trabajo del área y de los inspectores en particular.

Sobre esto, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, detalló que el hecho de que la Provincia cuente "con procesos de inspección más sólidos, ordenados y auditables" es un paso clave para que Mendoza pueda llevar a cabo controles más eficientes y eficaces a una actividad que es una de las grandes apuestas del Ejecutivo como motores de la economía local.

En ese sentido, desde el Gobierno destaca que la certificación "robustece" los controles sobre la actividad hidrocarburífera en materia de prevención, seguimiento técnico y capacidad de respuesta. "Tiene un valor institucional muy profundo, porque fortalece una función central del Estado, que es controlar mejor, con más calidad, más orden y mejores herramientas”, destacó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Según Erio, en una actividad como la hidrocarburífera el control técnico es indispensable, por lo que "elevar los estándares" es una muestra de que se fortalece la prevención y el cuidado ambiental. "Este paso nos impulsa a seguir mejorando", expresó.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente obtuvo la certificación IRAM ISO 9001 2015 La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza obtuvo la certificación IRAM-ISO 9001:2015 Gobierno de Mendoza

Qué es una norma ISO 9001

La norma IRAM-ISO 9001:2015 es el estándar internacional para Sistemas de Gestión de Calidad, el cual fue adoptado en Argentina por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

El hecho de implementar estas normas llevan a una mejora continua, que está relacionada a la estandarización de procesos. Además se adopta un enfoque basado en el riesgo y la eficiencia operativa, lo que fortalece la calidad en la prestación de servicios y la transparencia institucional.

El objetivo de quienes buscan obtener la certificación es ganar estatus y confianza tanto a nivel nacional como internacional.