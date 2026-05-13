A la espera de la nieve, así estará el tiempo este jueves en Mendoza

La provincia se prepara para un fin de semana muy frío y con probabilidades de que caiga nieve. De cuánto será la máxima este jueves.

En las últimas horas se generó gran expectativa por la probabilidad de que el próximo sábado nieve en algunas zonas de Mendoza. Si bien para ese día se espera un marcado descenso de la temperatura, este jueves 14 de mayo se presentará “agradable” según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: se espera viento desde el norte débil entre las 14 y las 20 en toda la provincia.

se espera viento desde el norte débil entre las 14 y las 20 en toda la provincia. Nubosidad: amanece seminublado en zona Sur desde las 11. Las mismas características se observarán en zona Centro y Valle de Uco, mientras que desde las 16 se extenderán hacia el Norte y Este. No se observan precipitaciones.

amanece seminublado en zona Sur desde las 11. Las mismas características se observarán en zona Centro y Valle de Uco, mientras que desde las 16 se extenderán hacia el Norte y Este. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: amanece seminublado en los sectores Sur y Centro Desde las 15, la seminubosidad se extenderá hacia el sector Norte. Pronóstico para los próximos días Para este jueves se anticipa una jornada algo nublada, con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 19ºC. El viernes, en tanto, la mínima rondaría los 22ºC, pero comenzaría a desmejorar en cordillera.

pronóstico jueves El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días.

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se espera un marcado descenso de la temperatura que podría generar condiciones favorables para la caída de nieve en algunas zonas de Mendoza.