Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza: en qué zonas y horarios
Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 14 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 14/5
Guaymallén
- Entre calles Dr. Chambouleyron, Castro, Urquiza, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Pedro Molina, Maipú, Olascoaga y Lavalle. Entre calles Olascoaga, Carlos De Alvear, Santa María de Oro y Pedernera. En calle Correa Saá, entre Lavalle y Vicente López y Planes; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Granaderos de San Martín y Sarmiento; Belgrano. De 9.15 a 12.00 h.
Luján
- En calle Cobos, hacia el norte de Los Nogales, y áreas adyacentes; Agrelo. De 11.15 a 15.00 h.
- En calle Almirante Brown, en el fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.
- En calles La Unión, Crucero Gral Belgrano, Cerro Alto, Proyectada H642 y adyacencias; Vertientes del Pedemonte. De 10.15 a 13.45 h.
Maipú
- En calle Canal Pescara, entre Bruno Morón y Dorrego. En calle Monteagudo, entre calle Maza y barrio Arnick. En calle Montecaseros, hacia el este de Canal Pescara. Entre calles Buenaventura Luna, Canal Pescara, Enrique Discépolo, Antonio Tejada Gómez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 15.00 h.
Lavalle
- En la Ruta Provincial N°24, entre calles Gaya y Santa Marta. En callejón San Pedro, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Atamisque, entre Benito Aranda y 6 de Septiembre; Villa Bastías. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle “C”, entre calles N°6 y Guidone; Cordón del Plata. De 9.45 a 11.45 h.
- En calle Iriarte, hacia el este de La Manga; El Zampal. De 9.30 a 13.20 h.
Tunuyán
- En calle Unión, entre La Luz y Corredor Productivo; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle El Maitén. En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Sara de Puebla y Ruta Nacional N°40. En los barrios Pareditas y Cruz del Sur. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calles Ñacuñán y Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Tiburcio Benegas, Leloir, Chacabuco y Jorge Artaza. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Belgrano, José Páez, Chacabuco y Federico Leloir; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Zabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles N°3, N°4, Monseñor de Miguel y Ponontrehua; Las Malvinas. De 11.00 a 15.00 h.