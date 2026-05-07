Estos son los seis departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 8 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 8/7
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, hacia el sur de Buenos Aires. En calle Guaymaré, hacia el este de Buenos Vecinos. En el barrio San Alberto, en loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calle San Miguel con calles N°7, Pacheco y adyacencias. En barrios Grilli Norte y Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Benavente, Murialdo, Bandera de Los Andes y López de Gomara. Entre calles Quintana, Urquiza, Bandera de Los Andes, Murialdo y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Olascoaga. En calle Reconquista, entre 25 de Mayo y Humberto Primo, y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Cochabamba, hacia el norte de Lencinas, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.45 a 12.00 h.
Maipú
- En la Ruta Provincial N°50, entre Acceso Este y callejón Molina; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- Entre calles Italia, Belgrano, Gertrudis Zapata y Perú. En el barrio Los Nogales II. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, hacia el este de Dumas; El Cepillo. De 9.30 a 12.30 h.
- Entre calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°190, entre los parajes Punta de Agua y Agua Escondida. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Sarmiento, Egidio Casnati, Cayetano Silva y Santiago Germano. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Italia, 1 de Mayo, Paula Albarracín de Sarmeinto y Fausto Burgos. De 11.00 a 15.00 h.