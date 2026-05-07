Desbarataron en Mendoza una organización transnacional que traficaba personas y armas hacia Chile

Una organización delictiva transnacional, con base en Mendoza y conexiones en Chile , fue desarticulada tras una investigación por tráfico ilegal de personas y armas y producción de droga . Fue este miércoles durante un operativo que incluyó múltiples allanamientos y el secuestro de una importante cantidad de marihuana , municiones y documentación.

La causa se inició hace varios meses y permitió detectar el funcionamiento de una asociación ilícita que operaba de manera coordinada entre ambos países, facilitando el traslado clandestino de personas que buscaban evadir a la Justicia, además de actividades vinculadas al tráfico de armas y plantación de cannabis .

El caso tomó mayor dimensión cuando los investigadores lograron identificar a la presunta líder de la banda, una mujer de nacionalidad argentina que dirigía las maniobras desde un domicilio ubicado en las inmediaciones de la Estación Terminal Mendoza .

Con esa información, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” , dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina ( GNA ) realizaron seis allanamientos simultáneos.

Durante uno de los procedimientos, los uniformados descubrieron una plantación de marihuana bajo modalidad indoor , montada con infraestructura de gran escala. En el lugar había una sala de secado, invernaderos con riego automatizado y equipamiento tecnológico destinado al cultivo intensivo.

Como resultado de los operativos, se secuestraron 9 kilos de marihuana entre cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis y 391 semillas, además de 25 municiones calibre 9 milímetros, inhibidores de señal, teléfonos celulares, documentación y vehículos.

mendoza-_allanamientos-_investigacion-_1_detenida_5 Banderas chilenas, municiones y equipos electrónicos utilizados como inhibidores de señal, también fueron parte del secuestro. Gentileza.

Las fuentes del caso detallaron que el equipamiento utilizado para el cultivo incluía paneles LED, extractores industriales, humidificadores y sistemas de riego por goteo, lo que evidenció el nivel de organización y logística de la banda.

Asimismo, los gendarmes incautaron dinero en efectivo en distintas divisas: pesos argentinos, dólares y pesos chilenos, junto con pasaportes y documentos de identidad extranjeros que serán analizados en el marco de la investigación.

mendoza-_allanamientos-_investigacion-_1_detenida_2 Más frasco de cogollos de cannabis secuestrados durante los procedimientos de la Gendarmería Nacional. Gentileza.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Mendoza – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos y del Juzgado Federal de Garantías N°1, que ordenó la detención de la presunta líder, mientras que otros siete individuos sospechados quedaron en libertad, pero supeditadas a la investigación.