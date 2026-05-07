Cuáles son los incentivos provinciales que suma Mendoza al RIMI
El Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para que Mendoza adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Nación. La iniciativa agrega incentivos provinciales.
El Gobierno provincial de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de la Nación. La iniciativa sumará diferentes beneficios locales de hasta 10 años para quienes utilicen la herramienta en la provincia.
El objetivo del proyecto es captar nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción a través no solo del régimen nacional, sino también por intermedio de los beneficios particulares que presenta la adhesión mendocina.
Qué es el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)
El RIMI es un régimen nacional orientado a promover diferentes inversiones productivas en el país, utilizando como herramientas una serie de incentivos fiscales.
Está destinado a empresas calificadas como MiPyMes (micro, pequeñas y medianas empresas) y contempla beneficios como la amortización en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.
Cuáles son los incentivos que agrega Mendoza en su adhesión al RIMI
Además de la adhesión a la ley nacional, el proyecto provincial agrega una serie de beneficios a largo plazo para las empresas y proyectos que ingresen al régimen para maximizar el impacto de las inversiones.
En primer lugar, el proyecto establece una estabilidad impositiva, evitando que se creen nuevos impuestos o se aumenten las alícuotas de los existentes por un plazo de 10 años.
A su vez, quienes ingresen al régimen contarán con prioridad para programas de formación, asistencia técnica, promoción de exportación a través de ProMendoza, programas provinciales de generación de empleo y preferencia en la localización y utilización de espacios en parques industriales.