Cuáles son los incentivos provinciales que suma Mendoza al RIMI

El Gobierno provincial de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ) de la Nación. La iniciativa sumará diferentes beneficios locales de hasta 10 años para quienes utilicen la herramienta en la provincia.

El objetivo del proyecto es captar nuevas inversiones, generar empleo y fortalecer la producción a través no solo del régimen nacional, sino también por intermedio de los beneficios particulares que presenta la adhesión mendocina.

El RIMI es un régimen nacional orientado a promover diferentes inversiones productivas en el país, utilizando como herramientas una serie de incentivos fiscales.

Está destinado a empresas calificadas como MiPyMes (micro, pequeñas y medianas empresas) y contempla beneficios como la amortización en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

Además de la adhesión a la ley nacional, el proyecto provincial agrega una serie de beneficios a largo plazo para las empresas y proyectos que ingresen al régimen para maximizar el impacto de las inversiones.

En primer lugar, el proyecto establece una estabilidad impositiva, evitando que se creen nuevos impuestos o se aumenten las alícuotas de los existentes por un plazo de 10 años.

A su vez, quienes ingresen al régimen contarán con prioridad para programas de formación, asistencia técnica, promoción de exportación a través de ProMendoza, programas provinciales de generación de empleo y preferencia en la localización y utilización de espacios en parques industriales.