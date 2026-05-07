Cambios de gabinete en Educación: renunciaron dos funcionarias de la DGE

El gobernador Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia a dos directoras provinciales que dejaron sus cargos la semana pasada.

Los cambios se produjeron en el ministerio que conduce Tadeo García Zalazar. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves las renuncias de dos funcionarias que se desempeñaban en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

Se trata de dos directoras de la DGE que dejaron sus cargos en los últimos días, según consta en los decretos que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.

Por un lado, Romina Paola Durán renunció al puesto de Directora de Evaluación de la Calidad Educativa a partir del 30 de abril pasado.

En tanto, Mónica Ester Pérez también presentó su renuncia como directora de Políticas de Integración Digital desde el 1º de mayo.