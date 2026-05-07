Atención: no funcionan los semáforos en gran parte de Mendoza
Por una falla en la Estación Transformadora Guaymallén se cortó el servicio de electricidad y no funcionan los semáforos en distintas partes de Mendoza.
Un corte de luz afecta gran parte del Gran Mendoza y no funciona la red de semáforos, la Costanera es una de las arterias perjudicadas por el desperfecto. Piden circular con precaución. Desde Edemsa, señalaron que están trabajando para reparar la falla.
Corte de luz y falla en los semáforos
Desde Edemsa indicaron que el corte del servicio eléctrico se dio por una falla en la Estación Transformadora de Guaymallén. Además, aseguraron que el personal de la empresa está trabajando en el lugar para recuperar el servicio por vías alternativas, reparar la falla y normalizar el suministro eléctrico.
Por el momento, las zonas afectadas son:
- algunas áreas de la Cuarta Sección Este
- adyacencias de la intersección de calle Colón con Belgrano.
- áreas de San José
Problemas en la Costanera
Además, los lectores de MDZ informaron que en la Costanera no funcionan los semáforos por lo que pidieron circular la precaución.