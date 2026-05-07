Atención: no funcionan los semáforos en gran parte de Mendoza

Por una falla en la Estación Transformadora Guaymallén se cortó el servicio de electricidad y no funcionan los semáforos en distintas partes de Mendoza.

Un corte de luz afecta gran parte del Gran Mendoza y no funciona la red de semáforos, la Costanera es una de las arterias perjudicadas por el desperfecto. Piden circular con precaución. Desde Edemsa, señalaron que están trabajando para reparar la falla.

nudo vial costanera vacio (4).JPG Los semáforos de la Costanera están afectados por el corte de luz. ALF PONCE / MDZ

Corte de luz y falla en los semáforos Desde Edemsa indicaron que el corte del servicio eléctrico se dio por una falla en la Estación Transformadora de Guaymallén. Además, aseguraron que el personal de la empresa está trabajando en el lugar para recuperar el servicio por vías alternativas, reparar la falla y normalizar el suministro eléctrico.