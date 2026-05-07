Creció el número de denuncias laborales resueltas sin llegar a juicio en Mendoza

Según datos oficiales, la Oficina de Conciliación Laboral resolvió el 79% de las denuncias recibidas en 2025 sin acudir a la Justicia.

Las denuncias laborales resueltas antes de ir a juicio aumentaron en 2025

Durante 2025, la Oficina de Conciliación Laboral (OCL) recibió 9.990 denuncias laborales en Mendoza, de las cuales el 79% fueron resueltas en instancias prejudiciales, llegando solo el 21% a la Justicia laboral.

Según los datos provenientes de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza, el 25,7% de los conflictos de 2023 se dirimieron en la Justicia; en 2024, el número creció al 27%. La disminución para el 2025 fue de casi 6%, mostrando un importante avance.

La función de la OCL en las denuncias laborales El organismo funciona como una instancia previa obligatoria para resolver los conflictos laborales a través del diálogo sin la necesidad de acudir a la Justicia.

Para quienes deciden continuar la causa en la Justicia, es obligatorio contar con un certificado de fracaso de la instancia previa en la OCL.

Desde abril, la Oficina de Conciliación laboral de Mendoza funciona de manera online, permitiendo así la gestión en tiempo real de notificaciones y audiencias.