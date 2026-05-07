Impulsan cambios para reducir la judicialización del sistema de salud

Funcionarios nacionales, legisladores, integrantes del Poder Judicial y referentes del sector sanitario participaron este jueves en un encuentro dedicado al análisis de cambios para evitar la judicialización de la salud y al funcionamiento del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA).

La jornada se realizó en la ciudad de Buenos Aires y fue organizada por OSDEPYM, el Instituto de Investigaciones de Obras Sociales y la Fundación de Estudios para la Salud, en medio de un creciente debate sobre los conflictos judiciales vinculados a prestaciones médicas y cobertura sanitaria.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de OSDEPYM, Alfredo Gamietea, quien dio la bienvenida a los participantes antes de la exposición del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, centrada en los principales ejes de gestión previstos para los próximos años.

También participaron el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman; el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, Manuel Quintar; y la senadora nacional Ivanna Arrascaeta, titular de la Comisión de Salud del Senado.

Durante el encuentro se analizaron los primeros resultados del PROMESA, mecanismo impulsado para resolver conflictos sanitarios mediante instancias de mediación previas al inicio de demandas judiciales.

Según se informó, el sistema registra acuerdos en más del 60% de los casos y tiempos de resolución que, en la mayoría de las situaciones, no superan las tres semanas.

En ese marco, el diputado Manuel Quintar adelantó la intención de impulsar un proyecto de ley para establecer la mediación previa y obligatoria antes del comienzo de cualquier proceso judicial vinculado a salud.

El presidente de FESAL, Franco Caviglia, sostuvo durante la jornada que “debemos pasar de la lógica de la expansión sin límite del derecho a la salud a una lógica de consenso en condiciones de escasez”.

Además, se debatió el rol de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en la formación sobre impacto sistémico de las decisiones judiciales y se propuso consolidar una mesa multisectorial integrada por el Ministerio de Salud, financiadores, prestadores, legisladores, académicos y representantes del Poder Judicial.

El cierre estuvo a cargo del gerente general de OSDEPYM, Facundo Rodríguez, quien afirmó que “PROMESA es el puntapié inicial para generar consensos que permitan desarrollar políticas públicas acordes a la realidad del sistema sanitario”.

Rodríguez también planteó la necesidad de avanzar hacia una canasta prestacional “taxativa y orientada a las necesidades de la población”, además de impulsar la creación de una agencia de evaluación tecnológica sanitaria.