Todos creen saber cómo funciona el sistema de salud, hasta que lo necesitan

En un contexto de cambios en el sistema de salud , el desafío no es solo sostenerlo y ordenarlo, sino garantizar que las personas comprendan cómo acceder a él; en salud, entender también es una forma de acceso.

Hasta que aparece un problema de salud, la mayoría de las personas cree entender cómo funciona el sistema. Sabe a qué cobertura pertenece, dónde atiende y qué hacer ante una necesidad médica. Pero cuando esa necesidad se vuelve concreta, un estudio complejo, un diagnóstico nuevo, una derivación, esa aparente claridad muchas veces se diluye. Y es en ese momento donde el sistema deja de ser una estructura conocida para transformarse en un recorrido difícil de interpretar.

En Mendoza, el sistema de salud ha sido históricamente uno de los pilares más sólidos de la provincia. Su estructura mixta, que articula el sector público, privado y de la seguridad social, ha permitido durante años garantizar niveles de atención razonables y una red asistencial con capacidad de respuesta.

Sin embargo, el contexto actual plantea nuevos desafíos. El aumento de costos, la presión creciente sobre los servicios, la necesidad de reorganizar recursos y la incorporación de nuevas tecnologías están generando transformaciones que impactan, directa o indirectamente, en la experiencia de los pacientes.

En este escenario, suele ponerse el foco en variables como el financiamiento, la eficiencia o la capacidad instalada. Pero hay un aspecto más silencioso que empieza a cobrar relevancia: ¿Qué tan claro y comprensible resulta el sistema para quienes lo necesitan?

hospital lagomaggiore guardia pasillos (1).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Porque más allá de su diseño institucional, el sistema de salud se vuelve real cuando una persona intenta usarlo. Y es ahí donde aparecen situaciones concretas, cotidianas, que todos vemos:

Un paciente al que le indican un estudio, por ejemplo, una tomografía o un PET y no tiene claro si debe autorizarlo en su obra social, en la prepaga o directamente en el centro donde se lo realizará.

Una persona mayor que recibe un cambio en su medicación habitual, pero no comprende si debe retirarla por farmacia hospitalaria, por PAMI o por su cobertura habitual.

Un turno otorgado a través de una plataforma digital que luego requiere pasos adicionales presenciales que no estaban claramente explicados.

Un paciente que, ante la duda sobre su cobertura o los tiempos de espera, termina consultando en la guardia por una situación que podría haberse resuelto por consultorio sobrecargándola dado que la función sustancial de ésta es atender la urgencia y la emergencia.

Familias que, frente a un diagnóstico nuevo, deben recorrer distintos efectores sin una orientación clara sobre por dónde empezar o cómo seguir.

Ninguna de estas situaciones, por sí sola, define un problema estructural. Pero en conjunto, muestran algo más profundo: cuando el sistema no se entiende del todo, empieza a perder eficiencia en la práctica cotidiana.

Por qué es importante

En Mendoza, donde la red sanitaria sigue siendo un activo valioso, este punto adquiere especial importancia. Sostener el sistema no solo implica hacerlo viable desde lo económico, sino también mantenerlo accesible desde la comprensión.

Un sistema que se entiende reduce la incertidumbre del paciente, ordena la demanda, evita circuitos innecesarios y mejora el uso de los recursos disponibles.

Por el contrario, cuando los circuitos no son claros, aparecen desajustes que muchas veces se interpretan como problemas de “uso inadecuado”, pero que en realidad responden a otra lógica: la dificultad de las personas para orientarse dentro del sistema.

No se trata solo de comunicar mejor, sino de algo más profundo y empático, pensar el sistema desde la experiencia real del paciente.

En tiempos de transformación, este aspecto adquiere aún mayor relevancia. Porque cada cambio en coberturas, en circuitos o en modalidades de atención modifica la forma en que el ciudadano interactúa con la salud.

Por eso, quizás el desafío hacia adelante no sea solo reorganizar o modernizar, sino también asegurar que cada transformación sea comprensible para la población.

Hoy Mendoza tiene la oportunidad de consolidar un sistema de salud no solo sostenible, sino también cercano y claro. En salud, comprender cómo acceder es parte del acceso mismo. Y en muchos casos, pequeñas mejoras en claridad, orientación y acompañamiento pueden tener un impacto tan relevante como las grandes decisiones estructurales.