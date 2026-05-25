Uspallata: ejemplar conducta de dos campeonas sudamericanas de trail running

La Uspallata Trail Running es una dura y exigente carrera del calendario de trail running de Argentina. Con más de diez ediciones, la competencia es ya un clásico de la Argentina, caracterizado por las bellezas del alto valle de la cordillera de los Andes en Mendoza y la participación de 450 deportistas.

Esta edición contó con las participaciones especiales de dos guerreras del trail running que han logrado reconocimiento continental. Se trata de las integrantes de la Selección Argentina Ayelén Liberal y Sol Andreucetti . Ayelén es bicampeona sudamericana de long trail (80 kilómetros) y Sol campeona sudamericana de trail short (42 kilómetros), en un reciente edición en Bolivia.

No obstante sus estirpes ganadoras, las deportistas decidieron correr en Uspallata en una modalidad menor, 10 kilómetros, que ofreció una categoría especial: parejas. Así, Ayelén y Sol se dieron el gusto de correr juntas, a la par, dando ese ejemplo. Como era de esperar, obtuvieron el primer lugar y subieron al podio.

Ayelén Liberal, bicampeona de Sudamérica, estuvo en Uspallata compartiendo una carrera. Foto Facebook Ayelén Liberal

Uspallata y el trail running que se comparte

Quienes se dedican al trail running sabe que se trata de una disciplina en la que los y las corredores compiten contra sí mismos, en marcos naturales desafiantes, y que siempre hay disposición a ayudar al resto de los corredores y festejar en conjunto los finales.

Sol Andreucetti es una referente del trail running nacional. Foto: Instagram / @solandreucetti Sol Andreucetti se lució en Uspallata junto a a su amiga Ayelén Liberal. . Foto: Instagram / @solandreucetti

Esta vez, los 450 deportistas en la Uspallata Trail Running se dieron el gusto de correr con dos de las mayores corredoras del continente, verlas unir sus esfuerzos, disfrutarlos, recibir un premio y luego quedarse a conversar, tomar mates, tomarse fotos y festejar los logros de los participantes.

La unión las hizo más fuertes y los asistentes, agradecidos.