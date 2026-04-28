Horacio Rosatti advirtió que la "judicialización creciente" afecta la "estabilidad" y la "macroeconomía"

En el marco de la realización de la Expo EFI, un evento que reúne a los principales ejecutivos del país, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, manifestó su preocupación por la “judicialización creciente”, haciendo hincapié en el abuso del recurso político ante cada debate público. En ese sentido, aseguró que esa situación perjudica “la estabilidad” y la “macroeconomía”.

“Hay una judicialización creciente de todos los temas. Los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, buscan la judicialización. Y dentro del sistema judicial buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir, a la palabra de la Corte. Esto no contribuye a generar estabilidad, o por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía”, señaló el magistrado.

“De esto hay que hacerse cargo, todos debemos hacernos cargo, pero funciona muy, muy diferente. La Corte en la Argentina no solamente es un tribunal de garantías constitucionales como en Estados Unidos, sino que muchas veces se convierte en una última instancia revisora de lo que han dicho los superiores tribunales de provincia o de la ciudad de Buenos Aires o las cámaras federales en otras instancias. Está muy internalizado esto de cuestionar siempre todo, no darme por conforme nunca con nada, no aceptar palabras intermedias hasta no llegar a la última instancia”, analizó el doctor.

En un mensaje a las diferencias políticas en el Congreso, el titular del máximo tribunal agregó: “Cuando se quiere el cambio, se cambia la ley. Se cambia la ley, entonces, lo que el juez dijo respecto de la ley anterior no tiene valor, tiene valor lo que diga a partir de la nueva ley”. “Eso genera la posibilidad de la innovación, pero hay que tener presente siempre que se pueden cambiar con leyes, reglas de juego. Las reglas de juego importantes son las reglas de juego de los procedimientos y también de los valores”, instó.

En el marco de la agenda legislativa que busca avanzar el Gobierno, Rosatti señaló que “al haber definiciones parlamentarias, son los jueces los que, llamados a decidir un caso concreto, generan una transformación”.