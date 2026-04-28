Cambios: qué fiscal estará a cargo de la investigación de los delitos "infraganti"

Tras la entrada en vigencia de la Ley 9.703 que modificó el régimen de flagrancia en el Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar el proceso judicial en estos hechos delictivos donde el ladrón o delincuente es atrapado "infraganti", el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial (Gran Mendoza) .

La nueva Unidad Fiscal estará a cargo del Fiscal en jefe Fernando Giunta y tendrá competencia para intervenir en todos los supuestos de aprehensión en flagrancia previstos en los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal de Mendoza, respecto de delitos dolosos consumados o tentados cuya pena máxima en abstracto no supere los veinte años de prisión o reclusión, conforme el régimen legal vigente y las exclusiones expresamente previstas en la resolución.

Asimismo, la norma dispone la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Instrucción N°43, que integrará la Unidad Fiscal de Flagrancia.

En el mismo acto, el Ministerio Público Fiscal creó la Secretaría de Flagrancia de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la Unidad Fiscal de San Rafael y competencia territorial en dicho departamento. También se puso en funcionamiento la Secretaría de Flagrancia de la Tercera Circunscripción Judicial, que actuará en el ámbito de la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia, con competencia territorial en el departamento de San Martín y en el distrito La Colonia, del departamento de Junín.

La creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia en la Primera Circunscripción Judicial, junto con las Secretarías Especializadas de Flagrancia en la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, se enmarca en la política institucional de modernización, especialización y gestión por resultados que impulsa el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Esta reorganización busca brindar respuestas más rápidas y previsibles frente al delito, mejorar la coordinación con los restantes operadores del sistema penal y fortalecer la percepción social de eficacia y cercanía de la justicia penal, especialmente en aquellos casos en los que la ciudadanía espera una actuación inmediata del Estado.

Hechos excluidos de la competencia de la Unidad Fiscal de Flagrancia

Conforme surge de la Resolución N° 266/2026, los hechos cometidos en contexto de violencia de género continuarán bajo la órbita de la Unidad Fiscal especializada en la materia.

En materia de delitos correccionales, la Unidad Fiscal de Flagrancia sólo intervendrá en los casos de encubrimiento y tenencia de arma de fuego. Las demás causas correccionales tramitarán ante las Unidades Fiscales que correspondan, de acuerdo con las reglas generales de competencia.

Por su parte, en la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, la competencia para intervenir en causas tramitadas bajo el procedimiento de flagrancia permanecerá en cabeza de los Fiscales Departamentales, quienes deberán aplicar dicho procedimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Esta labor deberá articularse con los Juzgados Penales Colegiados, las Oficinas Fiscales y los organismos de gestión de audiencias, a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y actos procesales previstos por el Código Procesal Penal de Mendoza.

Quién es el fiscal Fernando Giunta

El fiscal Fernando Giunta ocupa cargos en el Poder Judicial desde el año 2005, según informó MDZ en noviembre pasado.

Su primer cargo dentro de la Justicia fue ser prosecretario ad-hoc de la Segunda Fiscalía Correccional, puesto que ocupó desde el 09 de marzo de 2005 hasta el 29 de noviembre del mismo año. Ese mismo día se convirtió en ayudante Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial hasta julio del 2006.

fernando giunta fiscal (2) Alf Ponce Mercado / MDZ

Fue ascendiendo en la carrera judicial: fue secretario de la Unidad Fiscal Departamental N° 4 de Guaymallén y luego, - Fiscal de la Fiscalía de Instrucción nº 14 de la Unidad Fiscal n° 5 de Maipú-Luján, de la Fiscalía de Instrucción n° 22 de la Unidad Fiscal n° 3 de Las Heras-Lavalle, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y de la Unidad Fiscal Correccional.

En la segunda mitad del 2010, mientras era fiscal de Luján-Maipú, quedó muy comprometido una investigación que llevó adelante su par de Delitos Complejos, Claudia Ríos. Para la magistrada, Giunta cometió los siguientes delitos en el "caso Marcos Cardoso": falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad agravada, coacción y fraude a la administración pública. No obstante, el 24 de mayo de 2012, el Jury de Enjuiciamiento salvó al fiscal Giunta. Según los integrantes del jurado, como la fiscal Claudia Ríos no pidió el desafuero, no se podía actuar de oficio.

En 2018 el ministerio Público Fiscal creó la fiscalía de Tránsito y Giunta fue nombrado al frente de la misma. Desde entonces, ocupa ese cargo.