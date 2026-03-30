Las audiencias de conciliación laboral en Mendoza serán online a partir de abril

Desde el 1 de abril, entrará en funcionamiento una nueva herramienta que permitirá la participación remota en las conciliaciones laborales.

A partir de abril, las audiencias de conciliación obligatoria en materia laboral en Mendoza se podrán realizar de manera online. Según informaron desde el Gobierno provincial, la implementación del nuevo sistema reemplazará al portal utilizado desde 2017, el cual había sido cedido por Nación.

Si bien el sistema que está en funcionamiento actualmente permite iniciar el proceso de audiencias de conciliación obligatoria en el territorio provincial, la herramienta presenta "limitaciones operativas" que atentan contra la celeridad de la resolución del conflicto. Es por esto que se desarrolló el nuevo portal, denominado Oficina de Conciliación Laboral (OCL).

Cuáles son las novedades que tendrá la Oficina de Conciliación Laboral Lo primero que hay que destacar es que el portal que entrará en funcionamiento a partir del 1 de abril estará alojado en un nuevo dominio (ocl.mendoza.gov.ar).

El principal benefiio que ofrece la nueva herramienta es la posibilidad de participar de manera remota en las audiencias de conciliación laboral. Esta medida busca promover una mayor inclusión de personas con movilidad reducida y de aquellas que residan en distintas zonas de la provincia.

Por otra parte, y en concordancia con la posibilidad de participar de manera online de las audiencias, el sistema incorporará el uso de firma digital, lo que le dará validez legal a los acuerdos.