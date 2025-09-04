Monotributo ARCA: cuándo vence en septiembre y qué pasa si no lo pagás a tiempo

ARCA confirmó el vencimiento del monotributo de septiembre y publicó los montos actualizados para cada categoría del régimen simplificado.

El monotributo vence el 22 de septiembre y ARCA ya publicó los montos actualizados por categoría. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que el vencimiento del monotributo correspondiente a septiembre de 2025 vence el lunes 22, ya que el día original, viernes 20, cae sábado. La fecha aplica a todas las categorías del Régimen Simplificado, sin distinción por terminación de CUIT.

La cuota mensual incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte previsional y obra social, y los valores fueron actualizados en agosto en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del semestre. Esta escala se mantendrá vigente hasta febrero de 2026.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Quienes no paguen a tiempo podrían enfrentar recargos, multas y exclusión del régimen simplificado. Foto: Archivo MDZ

¿Qué pasa si no se paga a tiempo? ARCA advirtió que quienes no abonen el monotributo en tiempo y forma estarán sujetos a intereses por mora desde el día siguiente al vencimiento, además de recargos automáticos del 20% para servicios y del 30% para comercio de bienes. También pueden aplicarse multas de hasta el 50% sobre el impuesto integrado y el aporte previsional.

En casos reiterados o cuando se superan los topes de facturación, el organismo puede excluir al contribuyente del régimen simplificado. Además, se contempla la recategorización de oficio, basada en datos de facturación, gastos, movimientos bancarios y billeteras virtuales. Todas las notificaciones se envían al Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que se recomienda revisar la bandeja con frecuencia.