ARCA permite cambiar de obra social en septiembre: opciones para monotributistas
ARCA publicó las obras sociales disponibles para monotributistas: cómo cambiar la cobertura médica este mes.
Los monotributistas que están al día con sus aportes tienen derecho a acceder a una obra social, ya que el componente de salud está incluido en la cuota mensual. En septiembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) habilitó el cambio de cobertura médica y publicó el listado actualizado de entidades que aceptan afiliaciones bajo este régimen.
Desde diciembre de 2024, todas las obras sociales y prepagas que quieran brindar cobertura a monotributistas deben estar registradas formalmente ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Las que no figuran en el padrón oficial pueden rechazar nuevos afiliados, por lo que es clave verificar antes de iniciar el trámite.
¿Qué obras sociales están disponibles para monotributistas?
ARCA confirmó que 37 entidades están habilitadas para recibir monotributistas en septiembre. Algunas de las más consultadas son:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa
- Obra Social de Profesionales del Turf
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Prensa de Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Mutual Médica Concordia
Cada entidad ofrece distintas coberturas, redes de prestadores y condiciones para sumar familiares. Se recomienda consultar directamente con la obra social elegida antes de confirmar la afiliación.
¿Cómo se hace el trámite?
El cambio de obra social puede realizarse una vez al año, y el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida. El trámite se puede hacer de forma digital o presencial:
- Ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal
- Habilitar el servicio “Mi SSSalud”
- Acceder a “Formularios de opciones de cambio” y seleccionar “Nueva opción”
- Elegir el régimen “Monotributo” y completar los datos personales
- Indicar el motivo de la gestión y marcar “Elección de obra social / prepaga”
- Buscar y confirmar el prestador elegido
- Finalizar con la incorporación personal y de familiares
Documentación requerida
- Comprobante de pago del monotributo (con componente de obra social)
- DNI original y copia
- Formulario 152
- Declaración jurada de salud (formulario 300/97), a presentar en ANSES