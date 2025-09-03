ARCA permite cambiar de obra social en septiembre: opciones para monotributistas

Los monotributistas que están al día con sus aportes tienen derecho a acceder a una obra social , ya que el componente de salud está incluido en la cuota mensual. En septiembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) habilitó el cambio de cobertura médica y publicó el listado actualizado de entidades que aceptan afiliaciones bajo este régimen.

Desde diciembre de 2024, todas las obras sociales y prepagas que quieran brindar cobertura a monotributistas deben estar registradas formalmente ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Las que no figuran en el padrón oficial pueden rechazar nuevos afiliados, por lo que es clave verificar antes de iniciar el trámite.

Los monotributistas pueden cambiar de obra social en septiembre y elegir entre 37 entidades habilitadas por ARCA. Foto: Archivo

ARCA confirmó que 37 entidades están habilitadas para recibir monotributistas en septiembre. Algunas de las más consultadas son:

Cada entidad ofrece distintas coberturas, redes de prestadores y condiciones para sumar familiares. Se recomienda consultar directamente con la obra social elegida antes de confirmar la afiliación.

¿Cómo se hace el trámite?

El cambio de obra social puede realizarse una vez al año, y el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida. El trámite se puede hacer de forma digital o presencial:

Ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal

Habilitar el servicio “Mi SSSalud”

Acceder a “Formularios de opciones de cambio” y seleccionar “Nueva opción”

Elegir el régimen “Monotributo” y completar los datos personales

Indicar el motivo de la gestión y marcar “Elección de obra social / prepaga”

Buscar y confirmar el prestador elegido

Finalizar con la incorporación personal y de familiares

Documentación requerida