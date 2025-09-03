Plazo fijo en septiembre: ¿qué banco paga más y alcanza a ganarle a la inflación?

Plazo fijo en septiembre: qué bancos tienen tasas de interés que permiten ganarle al 1,90% de inflación.

Los plazos fijos vuelven a ganarle a la inflación: qué banco conviene en septiembre. Foto: Shutterstock

En un contexto de inflación moderada pero persistente, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una opción para resguardar el poder adquisitivo. Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 1,90%, lo que marca el umbral mínimo que un ahorrista debería superar para no perder dinero en términos reales. ¿Qué bancos lo logran?

Bancos que superan la inflación de septiembre Las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días varían entre el 30% y el 55%, lo que equivale a rendimientos mensuales entre 2,38% y 4,58%, muy por encima del 1,90% de inflación.

Entre los bancos que ofrecen tasas de interés que superan el 1,90% de inflación mensual se destacan Banco CMF, Banco Meridian y Banco Bica, con TNA de entre 54% y 55%, lo que equivale a rendimientos mensuales de entre 4,50% y 4,58%. Esto significa que, por cada $1.000.000 invertido a 30 días, el ahorrista puede obtener entre $45.000 y $45.800 de ganancia, superando ampliamente la pérdida de poder adquisitivo.

Caen los plazos fijos y los depósitos remunerados de Fondos Comunes de Inversión ganan terreno. Foto: Shutterstock Comparar tasas de interés es clave para la elección del banco antes de un plazo fijo. Foto: Shutterstock

También figuran Banco Mariva, Banco de Córdoba y BBVA, con tasas que oscilan entre el 51% y el 53%, y rendimientos mensuales de entre 4,19% y 4,42%. Estos bancos permiten constituir plazos fijos online, incluso sin ser cliente, lo que amplía el acceso a mejores condiciones. En todos los casos, se trata de opciones que ofrecen ganancias reales frente a la inflación de septiembre.