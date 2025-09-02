El programa gratuito de PAMI que pueden aprovechar los jubilados en septiembre

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuentan con decenas de beneficios gratuitos durante el año. Entre los más conocidos están los lentes , colchones, pañales y elementos ortopédicos, pero también existe una amplia oferta de actividades y programas socioculturales que promueven el bienestar integral.

Uno de los más destacados es el de los Talleres Sociopreventivos, una propuesta que busca fomentar el aprendizaje, la socialización y el cuidado emocional de los adultos mayores. Las actividades se dictan en centros de jubilados, clubes barriales y espacios comunitarios, y están coordinadas por profesionales especializados.

Los talleres son presenciales, gratuitos y no requieren experiencia previa. Entre las temáticas disponibles se encuentran:

Cada afiliado puede inscribirse en hasta tres talleres simultáneos, según disponibilidad en su zona.

¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse a los talleres?

La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre, y las actividades se extenderán hasta el 31 de diciembre. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

¿Cómo inscribirse?

El trámite es 100% online y se realiza desde el sitio oficial de PAMI:

Ingresar a www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres

Seleccionar la temática o ubicación preferida

Completar el formulario con los datos personales

Confirmar la inscripción y esperar el contacto del docente o coordinador

No se requiere estudios formales ni conocimientos previos. Lo único necesario es tener ganas de aprender, compartir y mantenerse activo.