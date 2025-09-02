Presenta:

El programa gratuito de PAMI que pueden aprovechar los jubilados en septiembre

Los talleres de PAMI siguen disponibles en septiembre: actividades presenciales y sin costo para adultos mayores.

Talleres gratuitos de PAMI: cómo inscribirse y qué actividades hay para jubilados este mes.

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuentan con decenas de beneficios gratuitos durante el año. Entre los más conocidos están los lentes, colchones, pañales y elementos ortopédicos, pero también existe una amplia oferta de actividades y programas socioculturales que promueven el bienestar integral.

Uno de los más destacados es el de los Talleres Sociopreventivos, una propuesta que busca fomentar el aprendizaje, la socialización y el cuidado emocional de los adultos mayores. Las actividades se dictan en centros de jubilados, clubes barriales y espacios comunitarios, y están coordinadas por profesionales especializados.

¿Qué incluye el programa?

Los talleres son presenciales, gratuitos y no requieren experiencia previa. Entre las temáticas disponibles se encuentran:

  • Yoga y movimiento consciente
  • Canto grupal y expresión musical
  • Teatro, narración oral y memoria activa
  • Alimentación saludable y huerta
  • Informática básica y manejo de celulares
  • Redes sociales y comunicación digital

Cada afiliado puede inscribirse en hasta tres talleres simultáneos, según disponibilidad en su zona.

¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse a los talleres?

La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre, y las actividades se extenderán hasta el 31 de diciembre. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

¿Cómo inscribirse?

El trámite es 100% online y se realiza desde el sitio oficial de PAMI:

  • Ingresar a www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres
  • Seleccionar la temática o ubicación preferida
  • Completar el formulario con los datos personales
  • Confirmar la inscripción y esperar el contacto del docente o coordinador

No se requiere estudios formales ni conocimientos previos. Lo único necesario es tener ganas de aprender, compartir y mantenerse activo.

