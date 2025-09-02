El programa gratuito de PAMI que pueden aprovechar los jubilados en septiembre
Los talleres de PAMI siguen disponibles en septiembre: actividades presenciales y sin costo para adultos mayores.
Jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuentan con decenas de beneficios gratuitos durante el año. Entre los más conocidos están los lentes, colchones, pañales y elementos ortopédicos, pero también existe una amplia oferta de actividades y programas socioculturales que promueven el bienestar integral.
Uno de los más destacados es el de los Talleres Sociopreventivos, una propuesta que busca fomentar el aprendizaje, la socialización y el cuidado emocional de los adultos mayores. Las actividades se dictan en centros de jubilados, clubes barriales y espacios comunitarios, y están coordinadas por profesionales especializados.
¿Qué incluye el programa?
Los talleres son presenciales, gratuitos y no requieren experiencia previa. Entre las temáticas disponibles se encuentran:
- Yoga y movimiento consciente
- Canto grupal y expresión musical
- Teatro, narración oral y memoria activa
- Alimentación saludable y huerta
- Informática básica y manejo de celulares
- Redes sociales y comunicación digital
Cada afiliado puede inscribirse en hasta tres talleres simultáneos, según disponibilidad en su zona.
¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse a los talleres?
La inscripción está abierta hasta el 31 de octubre, y las actividades se extenderán hasta el 31 de diciembre. Los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.
¿Cómo inscribirse?
El trámite es 100% online y se realiza desde el sitio oficial de PAMI:
- Ingresar a www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres
- Seleccionar la temática o ubicación preferida
- Completar el formulario con los datos personales
- Confirmar la inscripción y esperar el contacto del docente o coordinador
No se requiere estudios formales ni conocimientos previos. Lo único necesario es tener ganas de aprender, compartir y mantenerse activo.