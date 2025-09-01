Vivir siendo jubilado en Mendoza: las historias de supervivencia y dolor por los ajustes

Juan Carlos tiene 79 años. Con pesar en su mirada, le cuenta a este medio que hace varios días está dando vueltas entre farmacias y el PAMI para conseguir los remedios de su esposa. La mujer sufre depresión y hace dos días está sin tomar sus medicamentos . Medicamentos a los que no puede acceder dado sus costos: de 30.000 pesos pasaron a cobrarle 70.000 pesos. Ambos tienen la jubilación mínima, que en agosto fue de 314.305,37 pesos.

"A mi señora se le ha terminado hace dos días la pastilla y no duerme. Yo puedo andar solo, pero ella no. Me la he pasado dando vueltas estos días. Estaba pagando 30.000 pesos y voy a buscar los medicamentos y me dicen que tengo que pagar 40.000 pesos más. Imaginen que con el sueldo de jubilado pague 70.000 pesos en medicamentos. Siento angustia porque siempre ha estado golpeado el jubilado", expresó Juan Carlos, quien también confesó que en diferentes oportunidades han tenido que suspender la toma de medicamentos por no poder pagarlos.

Hay algo en su relato que se repite en el resto de los testimonios de los jubilados consultados: el hombre necesita de la ayuda de su nieto para vivir. "Sin su ayuda no se cómo haría", asegura.

Sentado en un banco porque su cuerpo ya no le permite estar mucho tiempo parado, Hugo espera que el PAMI autorice unos medicamentos para poder operarse de la vista. Más allá de esta intervención, el hombre tiene que tomar cinco remedios. Antes se los daban gratis; ya no. Para no dejar de tomarlos, el jubilado utiliza la tarjeta de crédito .

"Es bastante plata la que tengo que gastar y con la jubilación no alcanza. Los pago con tarjeta, pero después hay que ver que se hace cuando llega el momento de pagarla. Hay que tirar, aguantar", dijo.

Al igual que Juan Carlos, Hugo recibe ayuda de su hijos que vive en Estados Unidos. "El siempre me manda ayuda, lo que pueda", comentó.

Un futuro impensado

La imagen de Ricardo representa la realidad de cientos de jubilados argentinos. El hombre de 75 años camina con su andador por la sede del PAMI de calle Belgrano. Al intentar ingresar al edificio, se encuentra con una puerta semiabierta, trabada. Sin recibir ayuda, empieza a empujar con fuerza para lograr abrirla. Con un andador.

Se esperan nuevos cambios en el PAMI de Mendoza luego de los escándalos de Arrieta Foto: Gobierno de Mendoza PAMI dejó de dar medicamentos gratuitos. Gobierno de Mendoza

A pesar de las dificultades, el hombre agradece tener su taza de leche y comida todos los días.

"Soy hipertenso, diabético dependiente. Yo pago cerca de 60.000 pesos, pero estoy agradecido porque sin el PAMI serían como 300.000 pesos. Además de mi jubilación, yo tengo un negocito y con eso me voy acomodando. Trabajé hasta los 70 años. Nunca pensé que iba a terminar de esta forma. Yo no vivo genial, pero más o menos tengo para comer todos los días, tomar mi taza de leche y comer el domingo con mis hijos y mis nietos", relató.

Vivir con lo "básico"

Rosa y Víctor exhiben una postal de amor. La pareja de jubilados camina de la mano mientras esboza una sonrisa a pesar de atravesar momentos difíciles. Son Veteranos de la Guerra de Malvinas, y a sus 70 y 80 años, respectivamente, confiesan que se van "arreglando" para llegar a fin de mes.

"Siempre hay algún inconveniente, pero viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor agradecemos estar medianamente atendidos. Hay que adaptarse y establecer prioridades: atenderse la salud, comer y pagar los impuestos. Tratamos de acomodarnos con lo que tenemos. Tenemos mucha ayuda de nuestros hijos y nos vamos arreglando", manifestaron.

El presente de los jubilados

La historias contadas por MDZ exponen tan solo una parte de lo que atraviesan los 300.322 jubilados que hay en Mendoza, según datos del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA).

Actualmente, la jubilación mínima es de 314.305,37 pesos. En septiembre, el ajuste en los haberes será de 1,90%. De esta manera, la jubilación mínima mensual ascenderá a 320.277,18 pesos. Si se le suma el bono extraordinario de 70.000 pesos, el haber mínimo será de 390.277,18 pesos.

Días atrás, el oficialismo logró convalidar en la Cámara de Diputados el veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones, sumado al incremento del bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos.

Si se aprobaba, el monto para los jubilados tampoco hubiese sido suficiente para subsistir, pero hubiese significado unos pesos más en el bolsillo de un sector sumamente golpeado. El haber mínimo de 314.305 pesos se habría multiplicado por 1,072, lo que daba 336.928 pesos. Al sumar el bono de 110.000 pesos, el total habría alcanzado los 446.928 pesos. Por su parte, la jubilación máxima que está en 2.114.977 pesos; con esta ley hubiera alcanzado los 2.267.263 pesos.

Además, los jubilados mendocinos están entre los más afectados por el veto. Un estudio del CEPA expone que cada jubilado de Mendoza podría haber sumado 77.000 pesos a sus haberes.

"Considerando las proyecciones de inflación del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central para los próximos 12 meses se estima que el veto implica una pérdida agregada de $23 mil millones mensuales para los jubilados de la provincia de Mendoza", explica el informe.

Los mendocinos están entre los que más pierden a nivel nacional, ubicándose detrás de los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Directivos del PAMI en la mira

El 20 de agosto la Justicia Federal imputó formalmente al titular del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo; y al titular del organismo local, David Litvinchuk, por el delito de desobediencia, tras el incumplimiento de ambos de las medidas cautelares en la que los jueces Pablo Quirós y Marcelo Garnica ordenaron restituir la cobertura gratuita de unos 170 medicamentos a jubilados de Mendoza.

Los titulares del PAMI están bajo la mira de la Justicia Federal por no acatar las órdenes resueltas por Quirós y Garnica en diciembre pasado de restablecer el programa Vivir Mejor, en el que el PAMI otorgaba unos 170 medicamentos de forma gratuita a jubilados, y que fue eliminado por la nueva gestión libertaria.